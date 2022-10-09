Kymco深耕土耳其，以CKD在地組裝成進軍歐陸前哨站！

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雖然Kymco在歐洲擁有極高知名度，佔有率更高達11%，然而受到疫情影響外銷上運費成本增加不少，此外關稅對於Kymco來說更是一大痛處，有鑑於此Kymco藉由CV3在土耳其發表之際，也決定和當地代理商Doğan Trend Otomoti做更進一步合作，將歐洲與土耳其販售機種以CKD模式在當地組裝。根據Kymco執行長柯俊斌表示，「CKD是全部由光陽生產，散件送給土耳其代理商Doğan Trend Otomotiv組裝，如此一來可藉由關稅稅率大幅降低，同時也有助於降低成本，因此在地化組裝生產後有望增加銷售量，對Kymco在歐洲市場可取得更有利的條件。」
而成立於2020年的Doğan Trend Otomotiv，是土耳其當地頗具規模的業者，旗下共代理日本SUZUKI、MG、Vespa、Moto Guzzi、Aprilia、Piaggio、Kymco、SILENCE、Wallbox、Gita等品牌，領域橫跨汽機車、內燃機、電動滑板車、電動機車、無人機、充電設備等。Doğan Trend Otomotiv總裁Kağan Dağtekin表示：「我們決定與台灣Kymco以CKD組裝生產方式做進一步合作，並以生產每款機種至少5,000輛為基礎，由於Kymco在歐洲市佔率高達11%，期望能藉由土耳其在地組裝外銷到歐陸，當然對於不少廠商來說，土耳其具備將近年產200萬輛的汽機車產量是最佳實力表現，所以Doğan Trend Otomotiv有信心能讓Kymco在價格、品質受到更多邀費者肯定，當然也有助於提升在本地市場的佔有率與知名度。」
對於Kymco來說，其目標並非僅限於台灣市場，畢竟這是一個以台灣為出發點的全球品牌，因此能在土耳其進行CKD組裝生產，對Kymco未來在土耳其乃至歐洲市場的發展將有更大幫助，至少關稅和成本就省了不少，當然這也有機會以更具競爭力的售價回饋到消費者身上。
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