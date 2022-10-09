拋深蹲換乘公車惹議　蔣辦轟：少數人刻意扭曲大可不必

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蕭羽耘說，活動目的是希望透過創新概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果；活動期間，民眾共累積超過100萬次深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票。她也意有所指批評，某些「不知情」人士，實在無需對外國的案例大驚小怪，刻意扭曲誤導。
不僅如此，蕭羽耘還指出，北市過去有許多領頭的環保政策，包含垃圾分類、垃圾袋收費與垃圾不落地等，一開始都被指責不便民、不體恤人民荷包，甚至抱怨路邊減少了垃圾桶，一定會造成垃圾滿地；但事實證明，為地球、環保，民眾的觀念也在不斷進步，「最初一些不被理解的政策，如今都被全民視為理所當然」。
蕭羽耘進一步以飲店外帶為例，她表示，國內部分業者對自備杯己有5元減價，而德國新興的「押金環保杯」 ，消費者外帶咖啡時，可用這款能重複使用的外帶杯，但需多付約1歐元押金，並於還杯時取回，且買咖啡依據每家提供的不同，也有提供0.25至0.3歐元的折扣；此外，在英國也有廠商推出環保紙瓶葡萄酒、芬蘭則有業者用咖啡渣做運動鞋。
最後，蕭羽耘強調，全世界都為愛地球、節能減碳盡一份力量，蔣萬安曾在矽谷執業律師，視野宏觀開闊，對全球新生事物和節能減碳進步觀念，樂於借鑒、分享。她暗諷，「少數人為了選舉目的，刻意紐曲誤導外國城市的活動，真是大可不必。」