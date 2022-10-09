雙面女星惹議！《不熙娣》Sabrina揭爆料主因：我沒說謊
「泰拳女神」吳怡德（Sabrina）近日在小S節目《小姐不熙娣》爆料，有位從《大學生了沒》爆紅的女藝人是「可怕的雙面人」，讓她當時決定退出節目，且對方現在非常紅，讓小S聽完拍手直呼「好精彩」。節目播出後，不少網友也當起鍵盤柯南，瘋狂猜測是「Lulu（黃路梓茵）」，對此，Lulu也出面否認，不過Sabrina隨後也在臉書表示「無需太過琢磨猜疑」，更解釋爆料這件事的主因。
吳怡德（Sabrina）今（9）日在臉書發文，表示「人生本來就會面臨到很多的起伏跌宕，這些都需要獨自面對，事情往往都是一體兩面，常常看一件事只看表面這是人之常情，無需太過琢磨猜疑」，也提醒自己「每件事可能都有它的意義存在，無論是好是壞，有意識的感受事件帶給自身的情緒和反應，再內化成為成長的動力，這是我的課題」。
該篇文發出後，也被網友認為是在回應上節目爆料一事。就有網友留言「『無需太過琢磨猜疑』，那就要開始不要講出讓人想猜疑的話題，讓觀眾更加疑惑、揣測，那集我也有看到，我直接覺得某藝人大概會被影射，因為目前超紅的就是他。不管怎樣，話從口出，也有影片，這樣的文章應該也沒辦法解決你目前的文章來解決」。
對此，Sabrina也回應「希望你有看完我的整個片段，其實不管是在演藝圈還是任何有人的地方，就會有這些問題。我的重點只是當時年輕的我，還不懂得如何處理這樣的人際關係，況且我沒說謊，只是把我人生的經歷說出來，告訴大家這是一個過程，當我成長了，我還是回到演藝圈裡。是誰都不重要，重要的是我因為這些事情有所成長，這才是我想表達給大家的」。
此外，她也在IG限時動態更新「抱歉造成之前上過節目的同仁困擾，節目內容中講述的，是本人部分的個人真實工作經驗，並沒有想要引起大家的不愉快，造成這樣的局面，我很抱歉，也請切勿捕風捉影，未來不會再回應此次事件，謝謝」。（編輯：郭佩蓉）