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國慶晚會今晚登場！「12個轉播頻道」、演出卡司一次看

▲今年國慶晚會將在今晚5:30在桃園陽光劇場登場，沒辦法去現場的民眾可從桃園國慶晚會指定頻道收看轉播，同步感受國慶超嗨氣氛。（圖／取自桃園陽光劇場臉書）
▲今年國慶晚會將在今晚5:30在桃園陽光劇場登場，沒辦法去現場的民眾可從桃園國慶晚會指定頻道收看轉播，同步感受國慶超嗨氣氛。（圖／取自桃園陽光劇場臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-09 16:56:25

今年國慶晚會將在今（9）日晚間5:30於桃園陽光劇場盛大舉辦，除了卡司陣容有「LOCAL天團」玖壹壹、陳芳語、「保庇天后」王彩樺外，憑桃園市民卡還有機會抽中日本機票！不過沒有機會親自去桃園感受超嗨氛圍沒關係，電視、網路、數位直播共有9大頻道可以收看，包括三立電視、MTV、台視綜合台、洄瀾有線電視；網路部分有僑務委員會臉書專頁直播國慶晚會YT頻道直播等，讓你在家也可以感染現場嗨炸氣氛！

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這次今年「守土衛國國慶晚會」將在桃園陽光劇院登場，沒辦法到場參與的民眾也別灰心，以下轉播頻道可供你參考：

電視頻道

三立新聞台
MTV台
台視綜合台
洄瀾有線電視

國際頻道

三立國際台

網路平台

三立新聞網
三立新聞網 FB
僑務委員會FB
國慶晚會Youtube

MOD直播

三立綜合台

數位直播

中華電信Hami Video

vidol tv

今年國慶晚會共邀請到8組藝人輪番登台嗨唱，「LOCAL天團」玖壹壹、金曲歌手許富凱、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、舒米恩、黃宇寒、陳美鳳、王彩樺，還有桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集，以及僑胞合唱團帶來精彩演出。憑桃園市民卡還能參加抽獎活動，超多好禮包含日本來回機票、華信航空澎湖、金門機票，還有電動車等你抽回家；另現場也會免費贈送2000張樂天桃猿10/10主場外野球票，在現場的民眾也別錯過了！

▲憑桃園市民卡還可抽好禮，獎品豐富還有機會把日本機票抽回家。
▲憑桃園市民卡還可抽好禮，獎品豐富還有機會把日本機票抽回家。（圖／取自樂遊桃園臉書）
▲現場也會免費贈送2000張樂天桃猿10/10主場外野球票，在現場的民眾也別錯過了！
▲現場也會免費贈送2000張樂天桃猿10/10主場外野球票，在現場的民眾也別錯過了！（圖／取自樂遊桃園臉書）


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