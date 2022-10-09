《原子》天王星小孩陷感情醜聞 隊長：冠軍怎麼能被忘
從選秀節目《原子少年》天王星出道的小孩（何世華），5日被一名網美控訴酒後對她做出不當行為，其所屬的經紀公司野火娛樂、滾石唱片，7日也共同發出聲明，表示要暫停部分小孩的後續演藝工作規畫。而據了解，今（9）日天王星出席太空港音樂藝術節，是成員小孩近期內，最後一次公開演出，不過滾石音樂稍早澄清：「不是最後一場，目前下一場會是10月14日的銘傳大學校唱。」
少年們昨晚在高雄結束演場會後，今天一早就風塵僕僕趕回台北，為太空港音樂藝術嘉年華站台，不畏疲倦輪番上陣。天王星昨在演唱會上，鞠躬將近30秒，小孩也不禁落下眼淚，而他稍早仍收拾好心情、打起精神與團員們合唱3首《YOLO》、《KING》和《底加拉》，全程除了打招呼之外，完全沒有和大家說話，只有在離場前轉身鞠躬，不過表演期間，台下不時傳來加油聲，可見粉絲依舊力挺小孩，希望他可以盡快度過風波，隊長高胥崴也在台上勵志喊話：「冠軍（團）怎麼可以被忘？」
今年歷經選秀、成軍短短出道不到半年的少年們，第一次與許多國際大咖級的歌手在太空港齊聚一堂表演，讓這群平均22歲的少年們各個興奮又緊張。今天6團皆為了太空港端出新意獻，由打頭陣的土星、火土聯盟、金星少年們為原子舞台揭開序幕，其中充滿野性火星上台讓台下歌迷嗨到不行，這也是火星在昨天高雄演唱會上，宣布新團名「FEniX （鳳凰的意思）」後，第一次公開演出。