天涼去泡湯！「4大溫泉區」秘境全攻略　鐵鍋泡湯好享受

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新北市北投區可說是全台灣數一數二日式風呂溫泉飯店集散地，平價大眾泡湯也是極舒適的享受。說到這裡就不得不提赫赫有名的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，全館採全日本建築技法的雕琢，並傳承日本本館嚴格培育的管家服務，更擁有許多如美術館般的收藏品，踏入飯店就像來到日本，旅客可以換上浴衣，在獨立湯屋體驗北投白磺泉，盡情享受純日式五星級泡湯體驗。
曾獲讚譽「台灣第一夢想度假勝地」的北投大地酒店，一進門映入眼簾的是四層樓高貫穿大廳的藏書閣，飯店內除了擁有獨立湯屋，能夠感受檜木香氣及精華白磺泉外；更設有獨家四季下雪造景的大眾風呂，營造異國泡湯氛圍，享受舒適且奢華的泡湯時光。還有「三二行館 Villa32」，其集結了溫泉、住宿、美食於一身，全館設計理念融合了白水樹木的自然意境，圓潤木質調的客房空間、石砌湯池、每處空間皆蘊含了山水交織的當代美學。館內設有多個北投盛產的白磺、青磺湯池，同時也提供歐式芳香或東方經絡舒壓按摩，讓在旅客泡湯之餘擁有豐富的體驗。
烏來
新北市烏來區因盛產的溫泉水中含有碳酸氫鈉弱鹼性，有滋潤皮膚促進新誠代謝等功效，因此素有「美人湯」的美名。烏來璞石麗緻溫泉會館打造「山中美人」意境，充滿綠意的造景彷彿置身世外桃源，更提供多種類型的湯屋，像是房內有「巨大鐵鍋」的鍋物湯屋、充滿原始風情的泰雅湯屋及以觀音石打造的南國湯屋等風格多變的泡湯體驗，輕輕鬆鬆在房內一邊泡美人湯，一邊賞山景或河岸景觀。
還有滿滿泰雅族傳統風格的馥森阪治Trio，戶外公共空間特別打造庭園及通往湯屋的必經之路「虹之聖堂」，穿過鏽蝕的隧道，十字架映照出烏來獨有的空靈山林景色，十分有意境。館內提供多種森林系湯屋，例如被群山包圍的「森沐」跟能將山景盡收眼底「相浴」等，沈浸在山林中的泡湯體驗特別療癒。
礁溪
礁溪也是著名溫泉地之一，區內擁有台灣少見的平地溫泉，連許多海外旅客來台觀光都指名要泡礁溪溫泉。其中礁溪老爺酒店想必已是赫赫有名，館內已頂級享受著稱，舉目皆是以宜蘭為發想的裝置藝術，有露天風呂、溫泉游泳池、Spa池等。除此之外泡在富有濃厚日式風的露天風呂泡湯，不但白天可俯瞰整個太平洋，夜間可遠眺蘭陽平原的燦爛夜景，奢華度假體驗備受全球旅客一致讚賞。
苗栗泰安
苗栗泰安鄉雖不如上述三個溫泉地這麼有名氣，不過仍極具特色。像是泰安觀止溫泉會館，從進門那刻，就能感受滿滿頂級服務及奢華感，挑高的大廳給遊客寬廣的視覺感受，依地形高低差結合山與溪的自然景觀，加上大片的落地窗設計，讓視覺無限延伸；無邊界泳池及戶外泡湯區，各區景觀各有特色，舒服的泡上暖呼呼溫泉，真的是超幸福的高級享受。