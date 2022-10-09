國慶日雨暫歇！下半週恐有颱風生成 一圖搞懂一週天氣
過去幾天東北季風影響下宜蘭出現顯著雨勢，今（9）日由於水氣減少降雨趨緩，比較明顯雨勢落在南投、新北及嘉義。由於午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今日傍晚持續針對嘉義、台南山區及高雄、屏東等4縣市發布大雨特報，提醒民眾留意。氣象局指出，今晚到明（10）日另一波東北季風增強，清晨以前桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，不過明日白天之後偏乾冷的空氣南下，桃園以北及花東轉為多雲的天氣，其他地區則維持多雲到晴。另一方面，這波轉乾、比較穩定天氣大約可維持到週二（10/11），週三起到週五（10/12~10/14）在菲律賓東方海面上的大低壓帶中可能有熱帶擾動發展成颱風，並且在週末逐漸穿越呂宋島，屆時不排除可能與北方系統產生「共伴效應」，特別提醒北台灣民眾要多留意。
氣象局預報員張承傳指出，未來一週台灣附近仍受到東北季風影響，今晚到明日清晨新一波東北季風報到，北部及東半部地區有短暫雨，白天之後降雨趨緩，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。這波稍微穩定的天氣可以持續到週二。氣溫方面，明後兩天北部最低溫僅剩攝氏20度，高溫約攝氏22到25度，中南部地區高溫約攝氏29到31度，早晚溫差一溫約攝氏22到24度，日夜溫差稍大。提醒民眾這波東北季風氣溫最低的時候將是明晚到週二清晨這段期間，中部以北最低溫僅攝氏20度左右，天氣較涼請民眾要注意保暖。
張承傳表示，目前在菲律賓東方海面上有熱帶擾動逐漸醞釀發展中，預計週三到週五這段期間有機會有颱風發展出來，週三開始熱帶擾動或颱風帶來的水氣與東北季風交互作用，可能為迎風面的基隆北海岸、宜蘭等地區帶來大雨，前幾日連續劇烈降雨的情況下，民眾務必要慎防大雨釀災。到了週末這個熱帶擾動或颱風可能向西穿越呂宋島，此時要留意可能有北方系統南下產生共伴效應，可能為北部山區、大台北地區、宜蘭等地帶來明顯大雨或豪雨，「屆時要看熱帶擾動或颱風距離台灣位置遠近，以及北方系統南下強度而定，但要特別提醒北台灣民眾留意。」
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