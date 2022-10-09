林志玲「老公不會被搶走就好」 國民姊夫封號讓給具俊曄
林志玲睽違2年在台灣露面，今（9）日出席新書《剛剛好的優雅—志玲姊姊修養之道》分享會，被問到住在日本這段時間，知不知道台灣出現另一個「國民姊夫」具俊曄？林志玲送上對大S的祝福：「他們是很美好的愛情，我知道很多女生朋友非常羨慕，給很多人要抓住幸福的鼓勵，我覺得很好。」擔心「國民姊夫」封號被搶走嗎？林志玲高EQ甜笑：「我老公不會被搶走就好！」
林志玲談到祖母和媽媽對她影響很大，她們叮嚀「禮貌、品格會陪伴女孩子走最久」，造就林志玲優雅的一面，提到人生中最不優雅的時刻，林志玲說：「這幾年我的生活很簡單，常常從家裡抱著小寶貝走到超市，回來的路上兒子不想坐在娃娃車裡，我一手抱娃娃，一手推嬰兒車，我家娃娃比較重，你能想像嗎？東京40多度，我一邊流汗、一邊推車，好不優雅，當時希望沒人認得我，但是是很幸福的。」
林志玲也坦承，當媽媽之後時間變得很零碎，所以她起床必列「待辦事項」，寫出來以後，這一天可以過得比較自在優雅，新書修訂了8個版本，林志玲說：「請原諒一邊餵奶一邊寫書的媽媽，其實應該可以校訂更好。」
主持人黃子佼特地分享1個小事蹟，孟耿如5月生下女兒之後，林志玲從伊勢丹百貨購買了禮物送黃子佼，禮物還繡了黃子佼女兒的英文名字，這讓因為疫情很久沒有造訪日本的黃子佼很開心，「這個姑娘不簡單，我要回送她什麼？我就主持費打折好了，小燕姐很傷心哎！抽成少了。」
熱愛公益的林志玲，成立基金會致力為兒童醫療和兒童教育募款，因為新書暢銷5萬本，林志玲宣布捐出版稅全額收益，加上自掏腰包的捐款，希望可以湊到250萬元，捐給弱勢兒童教育基金，有粉絲關心她是不是會長住台灣？林志玲溫柔表示：「誰幫我下這麼溫暖的決定？還不確定。」