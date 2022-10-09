中共二十大前　港府首度援引國安法對青少年開鍘

中共二十大進入倒數，而香港也在昨（8）日首度援引國安法對青少年做出裁處，他們在去年（2021）以觸犯香港國安法為由遭到逮捕，案發時年齡最小的更僅有15歲。根據香港媒體報導，法官做出判決時還稱他們的行為對香港穩定造成巨大傷害，此案乃首宗未成年人遭國安法判刑的案件。
香港自2020年起實行國安法，當局可因法條涵蓋範圍廣泛而更容易起訴抗議民眾或異議分子，而在昨（8）日7名「光城者（Returning Valiant）」成員判決出爐，其中5名未滿21歲的的青少年成員遭法官郭偉健宣判，必須進入教導所服刑3年，其餘2名21歲以上被告的審判則延後11月25日。
根據英媒《BBC》指出，這是香港首次對18歲以下青少年祭出國安法做出裁處，香港區域法院判決提到，被告等7人涉串謀煽動顛覆國家政權，利用社群媒體和街頭攤位，多次倡議「流血革命」、「武裝起意」是推翻北京政府的唯一出路，法官郭偉健稱「即使僅一人受他們煽動，仍可能對香港的穩定和居民的安全造成巨大傷害」。
港媒指出，光城者7名成員當中年紀較小的5人，案發時年齡為15歲到18歲，判決結果為關押入教導所最長為3年，但實際時間仍由當局酌情決定。根據ChinaFile協同喬治城大學（Georgetown University）研究，因國安法遭逮捕的維權人士和反對派議員目前已有110人。