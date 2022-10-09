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視、聽覺雙重饗宴！國慶大會明正式登場　流程亮點一次看

▲111年國慶大會10月10日登場，《NOWnews今日新聞》今特別整理出大會流程亮點，讓民眾搶先預習。（圖／翻攝中華民國讚國慶粉專）
▲111年國慶大會10月10日登場，《NOWnews今日新聞》今特別整理出大會流程亮點，讓民眾搶先預習。（圖／翻攝中華民國讚國慶粉專）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-09 19:19:122022-10-09 19:21:09

民國111年「守土衛國，你我同行」國慶大會即將在明日8點55分，於總統府前廣場正式舉行！本次大會共分為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」3個階段，共計近3小時的大會時間，今年除慣例的戰機衝場、國歌領唱等環節外，包括國軍三軍儀隊將展現「靜默槍法」集體左手轉槍、首次邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部來台演出，帶給民眾視、聽覺雙重饗宴。對此，《NOWnews今日新聞》今（9）日也特別整理出國慶大會各式亮點，讓讀者搶先預習。

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第一階段「序幕暖場」，上午9點由八哥浪Pakelang團隊拉開序幕，接續由國軍三軍樂儀隊、台南武陣、北一女中樂儀旗隊、勇鷹高教機與F-5型戰機衝場，帶來各式精彩演出。其中，今年國軍樂儀隊一共將表演8首曲目，除加入外雙十、內雙十增添隊形變化外，更將首次在中場無背景配樂的情況下，挑戰高難度的「集體左手轉槍」；此外，由於空軍預定最快113年，將以勇鷹高教機汰除F-5E/F戰機，過往F-5型戰機國慶編隊飛越總統府上空場面，民眾更是且看且珍惜。

▲111年雙十國慶空中操演，空軍勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5E戰機編隊飛越總統府。(圖／軍聞社提供)
▲111年雙十國慶空中操演，空軍勇鷹高級教練機，2架虎斑塗裝F-5E戰機編隊飛越總統府。(資料照片／軍聞社提供)
第二階段「國慶大會」，上午10點國歌領唱環節，由馬祖四鄉五島兒童合唱團擔任領唱，並首次安排與「國之北疆」馬祖東引指揮部，以及高雄左營沱江艦國軍現場直播，實現三地零時差同步齊唱國歌。待國歌演唱完畢，接著由主席、僑胞代表上台致詞，緊接國慶禮讚與總統發表談話。值得注意的是，今年國慶禮讚以共計111人的國立實驗合唱團、國立台北教育大學合唱團，搭配國軍示範樂隊鼓隊，共同獻唱歌手謝宇威的客語歌曲「大家行共路」。

來到第三階段「主題表演」，上午10點55分由陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，自總統府上空由西向東飛過。接著是日本京都橘高校吹奏樂部、台灣街舞文化推廣協會帶來精彩演出，壓軸則由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。

▲在管樂界享有盛名、有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏樂部受邀今（2022）年國慶典禮演出。（圖／日本京都橘高校提供）
▲在管樂界享有盛名、有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏樂部受邀赴國慶典禮演出。（資料照片／日本京都橘高校提供）
最令管樂迷迫不急待的是，慶籌會今年邀請到因超強實力，進而享譽國際的橘高校吹奏樂部來台，更是國慶大會史上首次邀請外國團體演出。橘高校吹奏樂部預計將帶來《劍客進場》（剣士の入場）（Entry of the Gladiators）、《愛的讚歌》（愛の讃歌）（HYMNE A L'AMOUR）與《THE SING》等曲目，進場曲目選用《Down By the Riverside》和《Fanfare for Tachibana》，退場曲目則選用知名遊戲《超級瑪利歐兄弟》（スーパーマリオブラザーズ）和《GLENN MILLER MEDLEY》。

另外，總統府前國慶光雕展演今年則以「寶島有光・土地之愛」為主題，重現、致敬台灣文化藝術世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲、25部電影與14幅手繪電影海報；展演時間為每晚間7點、7點30分、8點、8點30分、9點與9點30分，每場次約12分鐘。要注意，10/10是光雕展演最後一天，民眾可千萬不要錯過。

▲國慶。（圖／文化總會提供。）
▲111年總統府前國慶光雕展演以「寶島有光・土地之愛」為主題，致敬台灣文化藝術世紀經典。（資料照片／文化總會提供）

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