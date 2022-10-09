視、聽覺雙重饗宴！國慶大會明正式登場　流程亮點一次看

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第二階段「國慶大會」，上午10點國歌領唱環節，由馬祖四鄉五島兒童合唱團擔任領唱，並首次安排與「國之北疆」馬祖東引指揮部，以及高雄左營沱江艦國軍現場直播，實現三地零時差同步齊唱國歌。待國歌演唱完畢，接著由主席、僑胞代表上台致詞，緊接國慶禮讚與總統發表談話。值得注意的是，今年國慶禮讚以共計111人的國立實驗合唱團、國立台北教育大學合唱團，搭配國軍示範樂隊鼓隊，共同獻唱歌手謝宇威的客語歌曲「大家行共路」。
來到第三階段「主題表演」，上午10點55分由陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，自總統府上空由西向東飛過。接著是日本京都橘高校吹奏樂部、台灣街舞文化推廣協會帶來精彩演出，壓軸則由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。
最令管樂迷迫不急待的是，慶籌會今年邀請到因超強實力，進而享譽國際的橘高校吹奏樂部來台，更是國慶大會史上首次邀請外國團體演出。橘高校吹奏樂部預計將帶來《劍客進場》（剣士の入場）（Entry of the Gladiators）、《愛的讚歌》（愛の讃歌）（HYMNE A L'AMOUR）與《THE SING》等曲目，進場曲目選用《Down By the Riverside》和《Fanfare for Tachibana》，退場曲目則選用知名遊戲《超級瑪利歐兄弟》（スーパーマリオブラザーズ）和《GLENN MILLER MEDLEY》。
另外，總統府前國慶光雕展演今年則以「寶島有光・土地之愛」為主題，重現、致敬台灣文化藝術世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲、25部電影與14幅手繪電影海報；展演時間為每晚間7點、7點30分、8點、8點30分、9點與9點30分，每場次約12分鐘。要注意，10/10是光雕展演最後一天，民眾可千萬不要錯過。