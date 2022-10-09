克里米亞居民慌！大橋爆炸後憂糧油短缺 出逃車輛排長龍
克里米亞大橋是俄羅斯唯一連結克里米亞半島的通道，能夠為烏克蘭南部作戰的俄國部隊提供補給，不僅對俄軍戰事來說是條關鍵路徑，當克里米亞大橋發生貨車炸彈爆炸後，鐵路橋上7列油罐車廂起火、公路橋也出現部分倒塌，不少憂心的克里米亞居民開始搶購食品及燃料，更出現希望乘渡輪離開當地的人龍。
克里米亞大橋是俄羅斯將燃料運往克里米亞的重要通道，也是俄軍攻擊烏克蘭南部的重要後勤據點，這起爆炸事件發生後，有七節車廂的燃料起火燒光，引發不少克里米亞民眾能源短缺。根據克里米亞韃靼人議會（Crimean Tatar Mejlis）主席丘巴羅夫（Refat Chubarov）表示，自爆炸發生後，各地烘焙食品皆被掃清，包含麵粉、穀物等貨品都被人大批採購。
丘巴羅夫表示，在刻赤市（Kerch）民眾紛紛前往加油站購買燃料油品，而希望搭乘渡輪離開克里米亞半島的居民也在排起長龍該市東郊排起人龍，長度甚至超過3公里，許多當地居民也透過社交媒體表示，當局正對食品和汽油實行購買限制；不過俄羅斯能源部對此信心喊話，表示克里米亞的能源儲備量有15天份，政府會想辦法運補。
克里米亞大橋的物資運補樞紐地位無可取代，除了是克里米亞半島民生物資的重要輸入管道外，在俄烏戰爭爆發後，大橋也成為俄羅斯在波羅熱（Zaporizhzhia）、刻松（Kherson）等南部戰線的重要補給點，這數個月來運送裝甲和燃料的車隊在橋上往來不斷。