中外交部說法髮夾彎！改口贊同馬斯克「特別行政區」言論
全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日接受外媒採訪時提到，避免台海衝突的方法就是在台灣設立中國的「特別行政區」。對此中國外交部昨（8）態度冷淡稱馬斯克「不當涉台言論」是干涉內政，今天卻突然髮夾彎大改口，肯定馬斯克說法稱樂意看到越來越多的人士理解一國兩制，「台灣可以作為特別行政區實行高度自治」。
中國大陸外交部發言人毛寧昨日在主持例行記者會上，針對馬斯克的「特別行政區」言論表示「台灣問題是中國的內政」，暗示馬斯克不該干涉中國內政，又稱中方將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉；而今日被問及馬斯克言論與台灣陸委會後續反應時，毛寧則改口回應「昨天我介紹了中方在台灣問題上的原則立場，當前引發台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁。只有堅決遏制台獨分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定」。
對於馬斯克「特別行政區」一說，毛寧表示「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式」，並稱在確保國家主權安全、發展利益的前提下，「台灣可以作為特別行政區實行高度自治」。
毛寧接著提到，「我們希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持『和平統一』、『一國兩制』」；至於陸委會稱馬斯克「台灣特別行政區」說法「不會被台灣人民接受」，毛寧則回應「你提到的民進黨當局的有關言論，根本不值一駁，無論民進黨當局說什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的基本事實」。
此外，今天稍早前中國駐美大使秦剛也在推特上對馬斯克的表達感謝。