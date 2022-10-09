國慶晚會盛大登場！蔡英文：向世界展現台灣多元文化

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蔡英文說，桃園是僑胞朋友回家的第一站，這幾年推動台灣投資三大方案，得到許多台商朋友響應，吸引投資金額超過3400億元，是所有縣市排行第一，也創造了更多就業機會，「桃園挺台商、台商挺台灣已成為互相帶動循環力量」。蔡英文也說，面對外來的挑戰，國軍在第一線守護國人，同心協力一定能守衛家園。
蔡總統直言，相信世界已看到台灣韌性，以及捍衛自由民主的決心，更多共享民主價值的國際夥伴，也會和台灣一起努力維護區域和平，「今晚就讓我們向世界展現台灣多元文化特色。」
游錫堃表示，他要感謝鄭文燦跟桃園市施政團隊，逢選舉年且任期剩不久，還願意承辦這麼盛大的晚會，「這是一種承擔」。游錫堃也向來到現場的民眾、演藝人員還有蔡總統表達謝意，他特別提到總統行程繁忙，光日本就派了20幾位國會議員來，很多人都想見蔡總統，卻仍願意撥時間出席晚會，為此也要表達誠摯感謝。
鄭文燦則說，歡迎所有僑胞回來國門之都桃園，桃園有多元族群與文化，「但是我們只有一個國家，同島一命」，桃園在六都中很不一樣，台商回流最多、人口成長最快，也是城市發展進步最大的直轄市，他擔任市長8年人口多了21萬人，選擇在桃園8年第2次辦國慶晚會，桃園願意承擔歡迎角色。
鄭文燦指出，海外2000名僑胞是國力延伸，也是當地城市橋梁，在海外打拼建立事業卻心繫台灣，這很不容易。鄭文燦也提到，10/13台灣國境要解封，台灣要邁向正常，經濟、民生與消費、投資、置產信心一定會恢復，他強調「大家要回國時，台灣國境已經解封，桃園國際機場滿滿都是人，再一次歡迎大家。」