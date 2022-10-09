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跆拳名校平鎮大豐收 柯翔瀚連奪三大賽金牌

▲「黑鬼」柯翔瀚(右)金牌戰完成復仇奪金。大會提供
▲「黑鬼」柯翔瀚(右)金牌戰完成復仇奪金。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-09 21:09:14

全國中等學校跆拳道標賽今於新竹縣立體育館進行對打高中組首日賽程，共進行高男女組6量級賽事，桃園市立平鎮高中打進5組金牌戰表現最搶眼，隊中的女將林凌禛投入訓練10年終於走出老二命，生涯首度拿到全國金牌。

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高男組則以萬芳高中「黑鬼」柯翔翰最搶眼，剛升上高一就連6場都以直落二拿到金牌，今年更是打遍全台同儕無敵手，橫掃全中運、全青少賽和全中錦3金！

今、明兩天將進行全中錦的高男、女組對打的賽程。今進行的高男女6個量級中，平鎮高中打進5組決賽，最終由高女46公斤級范羽喬、高女53公斤級林凌禎成功摘金，單日共奪下2金3銀，表現最搶眼。

但更重視選手比賽內容的平鎮高中總教練陳維新說：「以選手內容來看，還沒有達到我先前的期許，畢竟不是所有強的選手都有來，強度跟全中運比起來還是有差，但當然選手若能拿到金牌，對他們自己都是很大的肯定！」

過往都是第二．第三名的平鎮高中小將林凌禎，今在高女53公斤級金牌戰對上沙鹿高中田安婷，因為田安婷已經有腳傷緣故，兩人只打了1局就提前結束比賽，林凌禎興奮的說：「我從小三開始練跆拳道，10年來終於拿到第一面全國金牌，過去都一直拿第二不然就是第三，連上個月的全國青少年賽也是第二，很嘔，這次終於拿到金牌，很開心，原來金牌是這樣的感覺啊，感覺對自己也更有自信了！」

高男組3個量級金牌都來自不同學校，其中剛升上萬芳高一生「黑鬼」柯翔瀚在高男63公斤級有多達51人參賽中，連6場都以直落二獲勝，其中在金牌戰對上他在今年世青少國手選拔決賽讓他吞下今年唯一1敗的平鎮高中黃帟城，兩人在第二局時，柯翔瀚一度以3比7落後，但他改掉過往易「爆衝」的性格，耐心慢慢追上並且在終場前11秒成功以9比8逆轉復仇摘金，創下連續6場都以2比0獲勝的無敵紀錄，柯翔瀚說：「落後時就是想塞進去得分，幸好時間還足夠可以追上。」

柯翔瀚過去是豪放的「爆衝哥」，容易在比賽時一路猛攻，卻意外敗下陣來，這也成為他今年在世青少國手選拔的致命傷，落敗後讓他痛下決心改變，果然讓他連續打下全中運、全青少賽和全中錦三大賽全勝無敵的金牌，教練張盛國說：「以翔瀚的年紀其實可以報名國男組，但我希望他可以接受更大的挑戰，他現在已經打的很有耐心，但像高中生的強度和技巧，他還是要再多加磨鍊才行。」

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