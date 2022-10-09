跆拳名校平鎮大豐收 柯翔瀚連奪三大賽金牌

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今、明兩天將進行全中錦的高男、女組對打的賽程。今進行的高男女6個量級中，平鎮高中打進5組決賽，最終由高女46公斤級范羽喬、高女53公斤級林凌禎成功摘金，單日共奪下2金3銀，表現最搶眼。
但更重視選手比賽內容的平鎮高中總教練陳維新說：「以選手內容來看，還沒有達到我先前的期許，畢竟不是所有強的選手都有來，強度跟全中運比起來還是有差，但當然選手若能拿到金牌，對他們自己都是很大的肯定！」
過往都是第二．第三名的平鎮高中小將林凌禎，今在高女53公斤級金牌戰對上沙鹿高中田安婷，因為田安婷已經有腳傷緣故，兩人只打了1局就提前結束比賽，林凌禎興奮的說：「我從小三開始練跆拳道，10年來終於拿到第一面全國金牌，過去都一直拿第二不然就是第三，連上個月的全國青少年賽也是第二，很嘔，這次終於拿到金牌，很開心，原來金牌是這樣的感覺啊，感覺對自己也更有自信了！」
高男組3個量級金牌都來自不同學校，其中剛升上萬芳高一生「黑鬼」柯翔瀚在高男63公斤級有多達51人參賽中，連6場都以直落二獲勝，其中在金牌戰對上他在今年世青少國手選拔決賽讓他吞下今年唯一1敗的平鎮高中黃帟城，兩人在第二局時，柯翔瀚一度以3比7落後，但他改掉過往易「爆衝」的性格，耐心慢慢追上並且在終場前11秒成功以9比8逆轉復仇摘金，創下連續6場都以2比0獲勝的無敵紀錄，柯翔瀚說：「落後時就是想塞進去得分，幸好時間還足夠可以追上。」
柯翔瀚過去是豪放的「爆衝哥」，容易在比賽時一路猛攻，卻意外敗下陣來，這也成為他今年在世青少國手選拔的致命傷，落敗後讓他痛下決心改變，果然讓他連續打下全中運、全青少賽和全中錦三大賽全勝無敵的金牌，教練張盛國說：「以翔瀚的年紀其實可以報名國男組，但我希望他可以接受更大的挑戰，他現在已經打的很有耐心，但像高中生的強度和技巧，他還是要再多加磨鍊才行。」