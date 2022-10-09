曾格爾約泡富商延燒！郁方爆「暗黑手法」傻眼：遇到詐騙

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郁方話鋒一轉，直指「某件事」，「大家一定覺得我對某件事發表太多的言論，那是因為我覺得，我好像遇到詐騙了……」，雖然錢不多，但她知道版上有很多律師朋友，因此想跪求解答，「有天，一位女性朋友的先生K突然約我們一些朋友吃飯，席中幫某位爬山的台灣之光募款，雖然我不是很認同，畢竟沒看到台灣之光本人，而且爬山比較是個人夢想，無關乎救急或救窮，離我們捐款的初心距離太遠」。
但礙於情面，郁方和老公便答應小小捐款了幾萬元，「這些錢不知道可以讓多少小孩老人吃飽。最妙的是，這位K先生請我們直接匯款進台灣之光的私人戶頭」，但匯進私人戶頭，也讓她滿頭問號，「why？不是應該匯募資平台嗎？我問我家老爺，這二位該不是有什麼貓膩？老爺說『這位先生應該只是隨手幫助年輕人』」。
郁方聽完後也有些無言，「現在證明這筆捐款是打水漂了。但是沒有收據，也不是台灣之光要我匯款，錢也不是進這位先生的戶頭，我就問，我是遇到詐騙了吧」，最後，她也在文末Hashtag「智慧還是不夠」、「莫忘初衷」和「以後捐款會更小心確認」。
貼文一出，掀起熱議，「我們繼續捐款給那些小孩老人吃飯就好，什麼台灣之光，是恥吧」、「丟人！！！還為國爭光（屁啦）」、「真的是礙於顏面耶」、「k先生好誇張耶！真是無奇不有...捐款真的要小心」；就連何如芸也回應「在那個圈子募款，應該收穫滿滿」、黃大米則酸「你的善款已經用來『開房間』，阿彌陀佛，施主，爬枕頭山也是一座山啊！山不論髙低，有錢就好爬」。（編輯：郭佩蓉）