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曾格爾約泡富商延燒！郁方爆「暗黑手法」傻眼：遇到詐騙

▲「登山女神」曾格爾近日爆出約已婚富商人夫泡湯過夜，還要求170萬贊助金，對此，女星郁方也透露「暗黑手法」，直呼「遇到詐騙」。（圖／翻攝自曾格爾臉書、郁方臉書）
▲「登山女神」曾格爾近日爆出約已婚富商人夫泡湯過夜，還要求170萬贊助金，對此，女星郁方也透露「暗黑手法」，直呼「遇到詐騙」。（圖／翻攝自曾格爾臉書、郁方臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-09 21:41:31

「登山女神」曾格爾近日爆出約已婚富商人夫泡湯過夜，還要求170萬元贊助金，讓正宮火大提吿求償200萬，曾格爾則放話要「提告誹謗罪」，事件愈演愈烈，對此，女星郁方今（9）日就發文爆出「暗黑手法」，疑似在酸「台灣之光」募款的過程，直呼「我遇到詐騙」。

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▲人在尼泊爾的曾格爾身陷「約泡人夫」疑雲。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲人在尼泊爾的曾格爾身陷「約泡人夫」疑雲。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
郁方今晚在臉書發文，表示「上人常說『慈悲要有智慧』。每一塊錢都是我們自己辛苦工作所得，可是要將錢發揮到極致有意義，真的需要智慧」，現在特別明白金錢的意義，在於回饋社會，幫助各種需要被幫助的人，「我跟隨公公婆婆和先生的腳步，在捐款前都會再三確認慈善團體的真實性。我們希望捐善款可以看到立即的回饋，包括小孩吃飽飽的笑容，或案家平安度過難關之類的。不論多寡，都是心意」。

▲郁方今（9）日在臉書發文「我好像遇到詐騙了」。（圖／翻攝自郁方臉書）
▲郁方今（9）日在臉書發文「我好像遇到詐騙了」。（圖／翻攝自郁方臉書）
郁方話鋒一轉，直指「某件事」，「大家一定覺得我對某件事發表太多的言論，那是因為我覺得，我好像遇到詐騙了……」，雖然錢不多，但她知道版上有很多律師朋友，因此想跪求解答，「有天，一位女性朋友的先生K突然約我們一些朋友吃飯，席中幫某位爬山的台灣之光募款，雖然我不是很認同，畢竟沒看到台灣之光本人，而且爬山比較是個人夢想，無關乎救急或救窮，離我們捐款的初心距離太遠」。

但礙於情面，郁方和老公便答應小小捐款了幾萬元，「這些錢不知道可以讓多少小孩老人吃飽。最妙的是，這位K先生請我們直接匯款進台灣之光的私人戶頭」，但匯進私人戶頭，也讓她滿頭問號，「why？不是應該匯募資平台嗎？我問我家老爺，這二位該不是有什麼貓膩？老爺說『這位先生應該只是隨手幫助年輕人』」。

▲郁方在臉書發文爆料。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）
▲郁方在臉書發文爆料。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）
郁方聽完後也有些無言，「現在證明這筆捐款是打水漂了。但是沒有收據，也不是台灣之光要我匯款，錢也不是進這位先生的戶頭，我就問，我是遇到詐騙了吧」，最後，她也在文末Hashtag「智慧還是不夠」、「莫忘初衷」和「以後捐款會更小心確認」。

貼文一出，掀起熱議，「我們繼續捐款給那些小孩老人吃飯就好，什麼台灣之光，是恥吧」、「丟人！！！還為國爭光（屁啦）」、「真的是礙於顏面耶」、「k先生好誇張耶！真是無奇不有...捐款真的要小心」；就連何如芸也回應「在那個圈子募款，應該收穫滿滿」、黃大米則酸「你的善款已經用來『開房間』，阿彌陀佛，施主，爬枕頭山也是一座山啊！山不論髙低，有錢就好爬」。（編輯：郭佩蓉）


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