選舉前唯一連假各候選人全力衝刺拉抬選情

距離選舉僅剩 48 天，候選人無不卯足全力利用國慶假期造勢。台南新豐區市議員候選人吳禹寰今 (9) 日上午，在仁德保華宮廟埕舉行總部成立大會，安平區南區市議員候選人林依婷則是邀請到豆子劇團，演出「孫子笑一笑」舞台劇，讓造勢場歡笑聲不斷。

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尋求連任的新豐區無黨籍市議員候選人吳禹寰，今日總部成立大會現場湧入 3500 位鄉親支持，每人手持啦啦棒高喊「凍蒜」，在母親黃翠雲為吳禹寰披上彩帶後，象徵正式披掛上陣。台南市市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳以信及市議員蔡淑惠、李中岑、李鎮國、趙昆原、曾培雅、周奕齊、曾信凱及初次角逐市議員的曾之婕，一同上台為吳禹寰站台造勢。此次國民黨提名的市長參選人謝龍介也到場助陣，針對育兒津貼方面發表政見。

吳禹寰表示，他自擔任第一任議員後，就積極爭取南關線需設立一所大型的綜合醫院，在不斷努力與周旋下，中央終於聽到民眾的心聲，願意撥款 245 億，在歸仁區高鐵沙崙站附近建造成大分院，來解決南關線的醫療不足，他此次連任後依舊會持續督促，期望選民能繼續支持，讓他循序漸進的繼續為台南市民來打拼。

安平區南區市議員候選人林依婷有別於傳統，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場。由享譽盛名的豆子劇團，上演「孫子笑一笑」舞台劇，劇中刻劃濃厚細膩的祖孫情感，聽阿公「膨風講古」，看阿嬤「溜利喇鼎」，並大量使用台灣經典逗趣名謠，如，「天黑黑」、「火金姑」、「摇嬰仔歌」等，要讓孩子將台灣的歌朗朗上口，與觀眾拉近「人親土親」的歷史情感，試圖找回對於土地的感動，呈現一部有別於經典童話的在地迷人故事。

▲市議員候選人林依婷邀請市長黃偉哲一起為豆子劇場演出助陣（圖／記者張振興攝，2022,10,09）