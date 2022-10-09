質疑蔣萬安「深蹲換車票」 管碧玲：雙北已有1280吃到飽
國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲換車票」政見，引發討論。民進黨立委管碧玲說，雙北已有「1280吃到飽」的綠色運輸政策，「深蹲換車票」會沒有誘因，「深蹲換車票」應該放在運動健康的政見，才更妥適。「蔣萬安把學來的政策生吞活剝，忽略了台北市綠色運輸的政策背景！」
管碧玲說，羅馬尼亞「深蹲換車票」的政策，台灣媒體曾經報導過，看新聞學政策無可厚非，但是因為雙北已經有「1280吃到飽」通勤方案，這個政策放在台北市的時空，變成是一個沒有吸引力的政策。雙北1280吃到飽的綠色運輸政策，不但直接對綠色運輸提供高度誘因，而且適合「蹲得下去」和「蹲不下去」的所有人，是普遍公平的政策；而不會像「深蹲換車票」這樣，會造成「年齡偏差」和「體能偏差」的不公平。
管碧玲表示，「深蹲換車票」放在已經有1280吃到飽的台北市，主要目的要設定在獎勵運動，放在運動健康的政見裡面，其實才是更妥適的。蔣萬安把學來的政策生吞活剝，忽略了台北市綠色運輸的政策背景。而且忽略了公車站運動對健康呼吸的負面影響，馬路邊空污的問題，沒有被蔣萬安考量到，「政策真的不能生吞活剝的移植」。
管碧玲說，蔣萬安在製作運動健康政策的時候，應該還沒有看到羅馬尼亞健康票的報導，要是有看到，一定會放進去正確的政策系統，因為羅馬尼亞這個政策就是在鼓勵運動。蔣萬安把鼓勵運動的政策用來鼓勵綠色運輸，有兩個失誤。包括「已經有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因」、「公車站運動，對呼吸健康不妥當」。