克里米亞橋爆炸！蒲亭批「烏克蘭情報機關」進行恐怖攻擊
作為俄羅斯南部戰線重要補給點的克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日發生爆炸，總統蒲亭（Vladimir Putin）今對外表示，這起爆炸事件幕後黑手就是烏克蘭情報部門，而這樣的「恐怖份子行徑」旨在破壞俄羅斯重要基礎設施。
根據俄羅斯調查委員會指出，克里米亞橋公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸並引爆一列同向火車的7個油罐車廂，造成3人死亡。克里姆林宮方面則由總統蒲亭親自調查委員會首長，並稱結果發現這起爆炸的發起方、犯案者與主導者皆是烏克蘭的特務情報機關。
蒲亭表示，「毫無疑問地，這起爆炸是致力摧毀俄國重要民用基礎設施的恐怖份子行徑」；而在事件發生後，蒲亭也下令要俄羅斯聯邦安全局（FSB）加強大橋、連接克里米亞至俄羅斯的電力及天然氣等基礎建設的維安措施，同時也將於今（10）與俄聯邦安全會議成員舉行會議。
克里米亞橋在民生與後勤方面對俄羅斯皆至關重要，是俄國和克里米亞間唯一陸路通道，當時俄國社會還盛讚蒲亭達成了連史達林都未能做到的偉業；目前烏克蘭方面並未承認犯下這起爆炸案，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，這件事只是個「開始」，同時並未承認爆炸案是烏軍犯下。