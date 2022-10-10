坦言歷史解讀不同 陳時中談台灣國慶：台北要為民主盡力
今（10）日適逢台灣國慶，民進黨台北市長參選人陳時中表示，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁而是展現態度、展現對自由民主的在乎；他也表示，台北是台灣的首都，是一個國家的意志象徵，現階段台灣必須穩健前行，未來他當市長，將依循總統蔡英文的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立對等以待的友誼關係，齊心帶領台北邁向未來，這比政黨之間的歧異重要。
陳時中說，今天是中華民國台灣111年國慶-Taiwan National Day，大家一起慶祝，共同思考未來。作為一個牙醫，自己以人為本，以弱勢優先，以專業技術照顧每位病人，擔任衛福部長時，任內增修900多條法律，盡心守護台灣人民的健康福祉。從參選的第一天開始，就明白自身任務的重要性；身為一個首都市長，應有守土衛國的自信，「我要把台北帶向世界，也把世界帶進台北；由首都出發，讓世界看見台灣」。
陳時中說，守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任。從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安。基輔市長Vitali Klitschko面對威權入侵，展現出堅韌不拔的意志，守護市民生命與國家尊嚴。面對敵人文攻武嚇，絕不鄉愿。
陳時中表示，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁而是展現態度、展現對自由民主的在乎。共機擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責，放棄抵抗、更不願保護家人，的確讓人匪夷所思。
陳時中表示，在這個重大日子，即便解讀歷史的觀點有所不同，但在此刻不分彼此，在這片孕育大家的土地上惜福歡慶。台北是台灣的首都，是一個國家的意志象徵，現階段台灣必須穩健前行。
陳時中表示，未來他當市長，將依循總統蔡英文的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立以民主價值為基礎、對等以待的友誼關係，齊心帶領台北邁向未來，這比政黨之間的歧異重要。他也強調，台北是大家的家，大家需要彼此，即便風風雨雨，仍堅信大家都是敦厚良善的台灣人。