全英文轟馬斯克「特區說」 陳時中籲：特斯拉總部設台北
美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國的「特別行政區」，言論一出，國內外都譁然。民進黨台北市長參選人陳時中今（9）日在推特以全英文推文表示，中國以商逼政，不是只有針對台商，而是對全球企業。馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，他即不會再有相同的論述。
陳時中表示，馬斯克是一個成功的企業家，透過TESLA和SPACEX帶來革命性的改變，且運用Starlink計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯，「我呼籲他在面對台灣議題時也能秉持相同民主價值」。
陳時中斥，馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣國安，其影響力將帶給世界一個錯誤的印象認知，因此，他必須向馬斯克提出嚴正抗議。
陳時中表示，中國以商逼政，不是只有針對台商，而是對全球企業。馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，他即不會再有相同的論述。
陳時中強調，在宣布投入選戰之後，相信自己的每一步都是為了追求一個臻於平等的世界，「憑藉我和每個台灣公民，堅守我們的自由民主社會，讓世界看見台灣閃耀」。