Lulu否認是雙面人！女主播PO文揭真面目：影射大可不必
曾是節目《大學生了沒》班底的Sabrina（吳怡德），在小S節目爆料同節目出身的某位女星是雙面人，綜藝小天后Lulu（黃路梓茵）衰被影射，昨（9日）發文自清「非常莫名且不舒服」。台視主播陳家頤在臉書揭露Lulu私下為人，「為了吸眼球的影射實在大可不必」，力挺對方，讓Lulu感動萬分。
陳家頤表示，她是Lulu台藝大廣電系大6屆的學姊，兩人在校園沒見過，只從學弟妹口中聽過有位學妹，在《大學生了沒》有很亮眼的表現，主持過金曲獎幕後花絮節目的陳家頤，幾年前遇見典禮主持人Lulu，「我拿出記者的厚臉皮，追著她叫學妹，她也非常親切的一口一聲學姊，那段花絮不但很順利的錄完，而且內容也非常有哏」。
「其實在主持典禮的高壓下，她大可行禮如儀的簡單講個幾句話，然後把時間節省在專心備戰，或好好休息，Lulu卻能貼心體諒我們的收視壓力」，陳家頤說，Lulu敞開後台主持人休息室，大方展示她為典禮準備的衣服、為每件戰袍設計的橋段、為哪些來賓set了哪些哏，化妝桌上還堆滿她作足功課的資料。
陳家頤直言，雖然自己虛長Lulu幾歲，卻自愧不如這位小學妹，「Lulu的專業、敬業、用心、堅持，無論在哪一行，都是成功的必備要件，但她又多了分親切、大方、謙遜、真誠」，最後說：「已經夠心疼我這個漂亮可愛的小學妹，平時綜藝裡博君一笑的犧牲已屬不易，那些為了吸眼球的影射實在大可不必。」
貼文發布後，Lulu現身留言：「謝謝學姊，這也太感人了～還花費妳一個版面！」陳家頤回覆：「妳值得啊！學妹加油！」曾訪問Lulu的主播侯乃榕也留言：「Lulu真誠又謙虛，更難得的是真的非常認真，為工作下足了功夫，今日成就非偶然，台藝兩位都好優秀！」（編輯：楊穎軒）