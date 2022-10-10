台男衝越南「多付4.3萬」急娶正妹！求歡遭拒怒告婚友社
一名蔡姓男子，在2019年2月透過婚友社，飛到越南胡志明市參加相親，一眼相中一名差10天才滿18歲的黎姓女子，決定多付4.3萬將她娶回家，並急著2天後就在越南當地舉辦婚宴，沒想到，大婚之夜蔡男向妻子求歡遭拒，認為黎女無意結婚，因此和婚友社要求換人並全額退費23萬多元，雙方鬧上法院，一審法官認為，錯不全在婚友社，最後判婚友社須賠8萬多元，蔡男不服提上訴，近日二審偵結，法官判婚友社應再多賠2萬2千多元全案定讞。
根據判決書，2019年2月23日，蔡男透過婚友社飛到越南，心儀長相貌美的黎姓女子，被婚友社告知須額外繳交1,500美元（約新台幣4萬3000元）的訂金，蔡男也毫無猶豫，當下同意把費用全付清，同時在婚友社人員的協助下，2天後就和黎女在越南舉辦婚宴，不料，婚宴結束當晚，蔡男求歡遭拒惱羞成怒，向婚友社要求換人，並指稱婚友社故意介紹未滿18歲的女生給他，害他違反當地法令無法結婚，因此要婚友社全數退還總費用23萬多元。
高雄簡易庭進行審理時，一審法官根據雙方合約，認為迎娶前原告已知黎女時對方未滿18歲，還急著先辦婚宴，且認為兩人相識到洞房僅短短幾天，不能因遭拒就認定黎女想悔婚，錯不全在婚友社，因此判婚友社償還8萬多元；蔡男不服上訴，高雄地院近日審結，認為一審婚友社少算「文件認證及翻譯費」，判婚友社要多還這2萬2千多元份用，全案定讞。（編輯：林莞茜）