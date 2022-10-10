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國民黨自辦國慶升旗　朱立倫轟民進黨：破壞民主自由

▲國民黨今早在中央黨部自辦111年國慶升旗典禮，朱立倫致詞再轟民進黨破壞民主自由。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.10）
▲國民黨今早在中央黨部自辦111年國慶升旗典禮，朱立倫致詞再轟民進黨破壞民主自由。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.10）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-10 09:12:412022-10-10 09:16:31

民國111年國慶今（10）日登場，國民黨也選在中央黨部舉行升旗典禮，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨台北市長參選人蔣萬安與立法院國民黨團總召曾銘宗等人紛紛到場響應。國民黨定調「護台灣、保民主、拚未來」，朱立倫表示DEFENSE（國防）和DIALOGUE（對話）的「雙D戰略」缺一不可，除強化國防也要對化交流，才能避免戰爭。此外，他也砲轟民進黨，將黑手伸進媒體傷害台灣民主自由，更酸民進黨每年都創造新口號，口號式宣傳政策不會達成目的。

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國民黨今於中央黨部自辦升旗典禮，朱立倫致詞表示，國民黨是創建中華民國的政黨，由創黨總理國父孫中山先生結合革命志士、先烈先賢共同創建，111年來在歷屆領導人帶領下守護，蔣中正保衛台灣、蔣經國建設台灣，李登輝時代則推動民主自由，馬英九維護區域和平打造和平台灣，每個階段都以永遠捍衛中華民國、守護民主自由與維護區域和平作為最主要任務。

朱立倫指出，「護台灣、保民主、拚未來」，國民黨從蔣公開始到每一代領導人，不管是誰都必須愛台灣、護台灣，最重要的就是要堅持中華民國，若中華民國不見台灣將進入動盪、危難甚至戰爭階段，從國父創建中華民國開始，最重要的就是民主自由與人權法治，任何要破壞的人都是傷害中華民國。朱立倫強調，台灣能走到今天，民主自由是我們共同價值、人權法治是共同資產。

話鋒一轉，朱立倫批評，執政黨為政權、政治利益與一黨之私，掌控、操控媒體破壞民主自由，傷害民主自由與台灣，國民黨守護中華民國、維護民主自由，絕不允許任何破壞民主自由基本價值，也不可立法限制民眾言論自由，《數位中介法》就是政府想監督民眾發言。

朱立倫說，國民黨堅定與民眾站在一起，必須維護區域尤其兩岸和平，除了靠堅強國防外，同時也一定要有對話交流，才能避免戰爭、創造和平，DEFENSE和DIALOGUE「雙D戰略」缺一不可，這是國民黨最堅定的立場；每天賣亡國感，讓年輕人上戰場不是負責任政黨。最後他也呼籲選民投給國民黨，因為2022大選就是一場善良對邪惡、清白對抹黑的選舉。

會後朱立倫受訪被問到，等會去總統府要跟總統蔡英文提中華民國被消失一事？朱立倫表示，蔡總統不會跟任何人接觸，只會來發表演說，去年去的時候也沒打招呼；捍衛中華民國是全民立場，民進黨不用每一天都想讓中華民國隱形化，甚至消滅中華民國。

媒體追問，今年國慶主題「守土衛國，你我同行」是否在販賣亡國感？朱立倫也砲轟，民進黨想販賣亡國感、創造政治利益也不是新聞，只是國民黨提出的更具體，不但要強化國防也要交流對話，相信所有人也覺得雙D戰略是最好的方式。

至於總統國慶文告提到四大堅持、四大韌性，朱立倫說，透過口號式宣揚政策不會達到目的，因為大家已經聽太多年，這6年來每年都創造新口號，這並不是最好的方式。他強調，全民現在關心民進黨執政6年，全民和中華民國有過得更好嗎？今天連媒體自由價值都被掌控，網路也要透過黑手掌控，大家只會覺得日子怎麼過。

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