國民黨自辦國慶升旗　朱立倫轟民進黨：破壞民主自由

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朱立倫指出，「護台灣、保民主、拚未來」，國民黨從蔣公開始到每一代領導人，不管是誰都必須愛台灣、護台灣，最重要的就是要堅持中華民國，若中華民國不見台灣將進入動盪、危難甚至戰爭階段，從國父創建中華民國開始，最重要的就是民主自由與人權法治，任何要破壞的人都是傷害中華民國。朱立倫強調，台灣能走到今天，民主自由是我們共同價值、人權法治是共同資產。
話鋒一轉，朱立倫批評，執政黨為政權、政治利益與一黨之私，掌控、操控媒體破壞民主自由，傷害民主自由與台灣，國民黨守護中華民國、維護民主自由，絕不允許任何破壞民主自由基本價值，也不可立法限制民眾言論自由，《數位中介法》就是政府想監督民眾發言。
朱立倫說，國民黨堅定與民眾站在一起，必須維護區域尤其兩岸和平，除了靠堅強國防外，同時也一定要有對話交流，才能避免戰爭、創造和平，DEFENSE和DIALOGUE「雙D戰略」缺一不可，這是國民黨最堅定的立場；每天賣亡國感，讓年輕人上戰場不是負責任政黨。最後他也呼籲選民投給國民黨，因為2022大選就是一場善良對邪惡、清白對抹黑的選舉。
會後朱立倫受訪被問到，等會去總統府要跟總統蔡英文提中華民國被消失一事？朱立倫表示，蔡總統不會跟任何人接觸，只會來發表演說，去年去的時候也沒打招呼；捍衛中華民國是全民立場，民進黨不用每一天都想讓中華民國隱形化，甚至消滅中華民國。
媒體追問，今年國慶主題「守土衛國，你我同行」是否在販賣亡國感？朱立倫也砲轟，民進黨想販賣亡國感、創造政治利益也不是新聞，只是國民黨提出的更具體，不但要強化國防也要交流對話，相信所有人也覺得雙D戰略是最好的方式。
至於總統國慶文告提到四大堅持、四大韌性，朱立倫說，透過口號式宣揚政策不會達到目的，因為大家已經聽太多年，這6年來每年都創造新口號，這並不是最好的方式。他強調，全民現在關心民進黨執政6年，全民和中華民國有過得更好嗎？今天連媒體自由價值都被掌控，網路也要透過黑手掌控，大家只會覺得日子怎麼過。