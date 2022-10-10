名家論壇》邱師儀／中共擅長切香腸，相信他非笨即蠢

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美俄硬起來，中國只能軟
烏俄戰爭之後，美國情治單位了解到同樣都是共產政權，俄共與中共就大不同，前面的戰鬥民族形象，雖然在烏俄戰爭之後破壞殆盡，但怎樣都還是略勝「只敢背後來」的中共一籌。美國政府尤其在歐巴馬時代，完全不理解中共可以搞「一分抗日、二分應付、七分發展」的匪徒本色。更久之前的江澤民時代，中共才剛發展，又在六四與台海飛彈危機之後元氣大傷，1997年時任眾議院議長的金瑞契先到北京，告知中共領導人我下一站就到台灣。後來金瑞契到了台灣見了李登輝總統，中共可以講是連屁都不敢放太大力，落得抗議兩聲草草結束。金瑞契很明確的對中國領導人說：如果中國攻擊台灣，美國將會採取行動保衛台灣(We want you to understand, we will defend Taiwan. Period.)。金瑞契還說，他一這樣講，江澤明完全沒有任何回應，事後才有一篇輕到不能再輕的新聞稿釋出：中國官方希望美方小心處理台灣問題。
中共就是這樣，在體質贏弱時可以低聲下氣，讓人踐踏尊嚴都無所謂，但這時卻是低調吸收養份當中，內斂低調的中共，會讓美國與西歐國家對其降低戒心，甚至產生憐憫。另一方面，丐幫自有丐幫頭，當中共還當不了頭時，他也可以百般忍讓。一直到習近平政權前半段，俄共是老大，中共是老二，老大要老二在領土上吃點虧，只要大內宣做得好，中國國土大，沒關係的。1999年12月9日，江澤民和葉爾欽簽訂了《關於中俄國界線東西兩段的敘述議定書》，讓中國喪失了160萬平方公里的領土，約40個台灣大；而且這些領土是過去俄國政府三次發表聲明要還給中國的。2004年10月，普丁訪中，中俄又簽訂了《中俄國界東段的補充協定》，將黑龍江半個黑瞎子島劃歸給俄羅斯。這些割地辱國的作為，當時中共官媒不是隻字未提，就是完全沒有公佈細節。俄國政府歡天喜地地簽署這個補充協定，提到中俄兩國數千里長的邊境已經完全確定，兩國持續了上百年的邊境衝突已經畫下句點。當時香港媒體評論到，這樣的中俄黑箱作業，讓中國往後無法再向俄國提出領土要求。
中國大起來，鯨吞蠶食慢慢來
當世界遺忘了崛起中的中共，以及他深藏的野心，G7國家對他好，讓北京在各種國際組織擔綱主席，也讓北京舉辦奧運，眩惑世人。同時不少紐約、巴黎、倫敦的左翼精英主張西方文化帝國主義有其檢討的必要，於是一時之間美、歐大國開始流行中國來的孔子學院，並有紅色資金給當地大學教授加薪，也成立了許多中國好棒棒的計畫與學程。好萊塢的武打代表由成龍承接了李小龍，當時有遠見的成龍、黎明等港星，知道要靠攏「一中」，屢出「台灣的選舉是個笑話」之類的言論。2000年至2016年是一幕幕中國對西方國家的文化逆襲，直到狂人川普倏地出現，這世界才由美國開始，正視已經大尾不掉的中共對世界的鯨吞蠶食。
印度算是最清楚中共手法的國家，雖然她們近期很擔憂世界把目光都放在台海，轉移了大家原本對中印邊界衝突的注意力。印度對中學界提醒世人，中國正把她在南海填海造礁步步進逼的那一套，拿到位於喀喇崑崙山脈和崑崙山脈之間的阿克賽欽地區(Aksai Chin)來用，阿克賽欽如瑞士般大小，卻是中印邊界西段的兩國必爭之地。2020年4月後，中共已經控制大部分的阿克賽欽，同時印度宣稱對其部分地區擁有主權。儘管印度四處部署軍事要塞，但仍敵不過中共的鯨吞蠶食，逼到最後，印度總理莫迪只能與中國簽訂緩衝區(buffer zone)協定，而最近一個緩衝區即在東拉達克 (East Ladakh)，雙方約定將軍力撤出。不過就像是國民黨當年所遭遇的一樣，緩衝區給了中共「退八里、進十里」的絕佳機會。而且中共還在協議時大言不慚地對印度說我們各退半步，事情就可以獲得解決。
中共利用印方的信任闖進了緩衝區紮營，建置大砲、機槍等武器，也在中印邊界蓋機場，讓直升機與戰機進駐，加速了中方在阿克賽欽的空中運補能力。非常諷刺的是，本來就對中友善的莫迪，在2014年時甚至還提出「從英尺到英里」(Inch towards Miles)譜寫中印新關係的口號。沒想到這口號還真的讓習近平拿來應用在中印邊界領土糾紛之上，這幾年印度官方對習的得吋進尺已多有體悟。中共的話要是能信，真的什麼都可以吃了。印度國家安全諮詢委員布拉瑪•切拉尼(Brahma Chellaney)提醒台灣，如果中國已經在阿克賽欽「切香腸」竊佔印度領土，那共機一天到晚飛越台海中線，進逼台灣領空和領海，對台灣有何啟示？是否也在切香腸？中共的本質就是狐狸，狐狸只怕獅子，就算台灣當不了獅子，至少還能當隻刺蝟，讓你吞都吞不下去。但台灣有多少人以為狐狸跟我們同文同種足以教化？恐怕還真的不少。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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