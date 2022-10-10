蔣萬安提「深蹲搭公車」　林延鳳帶兒實測：小孩也覺得蠢

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簡舒培也說，蔣萬安有想過台北市有3259處的公車站牌，很多設在狹小人行道上，根本沒有空間設深蹲機嗎？如果要節能減碳，不普設那如何讓民眾放棄私人運具改大眾運輸，達到減碳目標呢？
林延鳳也說，蔣萬安完全都沒有去考慮到執行的可能性和是否公平，台北有這麼多的公車公司，甚至還有跨縣市的班次，要花多少的成本協調和執行呢？有很多年長者或是身心障礙的人適合這個優惠嗎？
林延鳳也呼籲蔣萬安，不要再提出這種啼笑皆非的政策了，否則只會凸顯他是個不懂民情的大公子。
林延鳳也表示，自己帶著小孩在公車站「實地」深蹲，但是小孩都覺得很蠢，極度不願意配合，她敢嘆，台北人能想像未來的公車站都是這個景象嗎？
民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤也說，公車這種小市民的日常，卻是蔣萬安的罩門，從「預約公車座位」到「深蹲20下換一次免費公車」，呈現蔣萬安是貴公子，沒搭過公車，且對弱勢族群欠缺同理心的罩門。
吳思瑤表示，蔣萬安的政策，一再廉價而取巧的「複製貼上」，衍生的爭議都可能發生在任何的政策領域上，不只是公車政策一再出包而已。她說，由小見大，蔣萬安的盲點都會是城市治理最致命的危機，台北市民可要看清楚看明白。