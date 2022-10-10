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蔣萬安提「深蹲搭公車」　林延鳳帶兒實測：小孩也覺得蠢

▲蔣萬安提出「深蹲免費搭公車」政見引譁然，林延鳳帶兒子實測後表示，你能想像未來的公車站都是這個景象嗎？（圖／林延鳳辦公室提供）
▲蔣萬安提出「深蹲免費搭公車」政見引譁然，林延鳳帶兒子實測後表示，你能想像未來的公車站都是這個景象嗎？（圖／林延鳳辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-10 10:08:15

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下換免費搭乘公車」政見，引發譁然，在網路上更被諸多網友訕笑。民進黨台北市議員簡舒培9日就說，蔣萬安這樣的政見，請問誰來能認證有沒有蹲？蹲得夠不夠？何時蹲？民進黨台北市議員參選人林延鳳也表示，自己帶著小孩在公車站「實地」深蹲，但是小孩都覺得很蠢，極度不願意配合，她敢嘆，台北人能想像未來的公車站都是這個景象嗎？

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▲（圖／翻攝自蔣萬安YOUTUBE）
▲蔣萬安日前提出「預約公車座位」，現又提出「深蹲20下換一次免費公車」，皆引發論戰。（圖／翻攝自蔣萬安YOUTUBE）
簡舒培表示，蔣萬安這樣的政見，請問誰來能認證有沒有蹲？蹲得夠不夠？何時蹲？是上車前蹲給公車司機看？這樣公車的效率不會受影響嗎？這個政策對應的預算是多少錢？

簡舒培也說，蔣萬安有想過台北市有3259處的公車站牌，很多設在狹小人行道上，根本沒有空間設深蹲機嗎？如果要節能減碳，不普設那如何讓民眾放棄私人運具改大眾運輸，達到減碳目標呢？

林延鳳也說，蔣萬安完全都沒有去考慮到執行的可能性和是否公平，台北有這麼多的公車公司，甚至還有跨縣市的班次，要花多少的成本協調和執行呢？有很多年長者或是身心障礙的人適合這個優惠嗎？

林延鳳也呼籲蔣萬安，不要再提出這種啼笑皆非的政策了，否則只會凸顯他是個不懂民情的大公子。

林延鳳也表示，自己帶著小孩在公車站「實地」深蹲，但是小孩都覺得很蠢，極度不願意配合，她敢嘆，台北人能想像未來的公車站都是這個景象嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤也說，公車這種小市民的日常，卻是蔣萬安的罩門，從「預約公車座位」到「深蹲20下換一次免費公車」，呈現蔣萬安是貴公子，沒搭過公車，且對弱勢族群欠缺同理心的罩門。

吳思瑤表示，蔣萬安的政策，一再廉價而取巧的「複製貼上」，衍生的爭議都可能發生在任何的政策領域上，不只是公車政策一再出包而已。她說，由小見大，蔣萬安的盲點都會是城市治理最致命的危機，台北市民可要看清楚看明白。

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