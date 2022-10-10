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疫情逆勢前進！蔡英文發表國慶談話：台灣成為更好的國家

▲蔡英文發表國慶演說，自信表示，「我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲蔡英文發表國慶演說，自信表示，「我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-10 10:42:462022-10-10 12:00:23

今（10）日適逢台灣國慶，國慶大會於府前廣場盛大登場，總統蔡英文於10時30分發表談話。她表示，今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日。台灣邊境管制再過3天就要放寬，大家即將邁向正常生活，過去2年多因為疫情而離開的國人，大家都同感不捨，也提醒著政府，永遠有做得更好的空間；蔡英文表示，然而台灣並沒有被疫情擊倒，除了防疫獲得世界肯定，經濟也成長，向世界展現韌性，「我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。

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蔡英文約莫10時30分抵達國慶大會會場，她身著招牌米白色西裝外套，發表任內倒數第二次國慶演說。她表示，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，過去2年多，對抗疫情一直是國家最大的挑戰。所以今天一開始，要感謝在疫情期間為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞，「你們每一位，都是防疫的英雄」。

蔡英文說，今年國慶日的氣氛，和前2年有很大的不同。再過3天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來。這也意味著，台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。

過去2年多，疫情衝擊了全世界。對於因為疫情而離開的國人，大家都同感不捨和哀痛；他們的離去也提醒著大家，永遠有做得更好的空間。但跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。

蔡英文表示，因為疫情受到穩定控制，台灣的經濟才能穩健成長。再加上以創新和轉型為導向的發展策略，解決了長期以來經濟動能不足的問題。台灣在全球衰退中逆勢成長，2021年的經濟成長率6.57%，是近年來最佳成績，今年的IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第7，「每千人研發人力」指標，是世界第1。

蔡英文表示，經濟發展的成果，也反映在政府的財政收入。從2018年以來，中央政府的歲計賸餘已經連續4年突破千億元。去年更寫下近3000億元的最佳成績。財政的穩健，讓政府有更多的資源，可以投入基礎建設、提升科學研究、強化國防戰力，並且建構更完整的社會安全網。

蔡英文表示，這些成就是所有國民共同的努力。身為總統，要感謝今天在場的所有貴賓、各界領袖，還有2300萬台灣人民，謝謝大家，對民主的參與和對國家的貢獻。

「疫情沒有擊倒我們，反而讓世界看見台灣的韌性。我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。

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