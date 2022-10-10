疫情逆勢前進！蔡英文發表國慶談話：台灣成為更好的國家

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蔡英文說，今年國慶日的氣氛，和前2年有很大的不同。再過3天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來。這也意味著，台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。
過去2年多，疫情衝擊了全世界。對於因為疫情而離開的國人，大家都同感不捨和哀痛；他們的離去也提醒著大家，永遠有做得更好的空間。但跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。
蔡英文表示，因為疫情受到穩定控制，台灣的經濟才能穩健成長。再加上以創新和轉型為導向的發展策略，解決了長期以來經濟動能不足的問題。台灣在全球衰退中逆勢成長，2021年的經濟成長率6.57%，是近年來最佳成績，今年的IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第7，「每千人研發人力」指標，是世界第1。
蔡英文表示，經濟發展的成果，也反映在政府的財政收入。從2018年以來，中央政府的歲計賸餘已經連續4年突破千億元。去年更寫下近3000億元的最佳成績。財政的穩健，讓政府有更多的資源，可以投入基礎建設、提升科學研究、強化國防戰力，並且建構更完整的社會安全網。
蔡英文表示，這些成就是所有國民共同的努力。身為總統，要感謝今天在場的所有貴賓、各界領袖，還有2300萬台灣人民，謝謝大家，對民主的參與和對國家的貢獻。
「疫情沒有擊倒我們，反而讓世界看見台灣的韌性。我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家」。