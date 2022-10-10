2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

勇鷹高教機與F-5編隊衝場！國慶秀「國機國造」成績單

▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）

記者呂炯昌、葉政勳／台北報導

2022-10-10 10:39:572022-10-10 10:41:19

總統府今（10）舉辦111年國慶大典慶祝雙十節，上午8時55分起由葛萊美獎得主「八歌浪Pakelang」與國軍聯合樂隊暨三軍儀隊先後為活動揭開序幕；待北一女樂儀旗隊表演結束後，2架台東志航基地F-5F戰機與1架勇鷹高教機組成大雁隊形，衝場飛越總統府上空，展現「國機國造」成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部今日表示，配合國慶籌委會規劃，結合「守土衛國，你我同行」大會主題，支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，堅定國人自我防衛的意志，以共同守護我們的美好家園。

慶祝大會上半場，由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。

下半場，演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。暖場階段的壓軸，由空軍第7飛行訓練聯隊以1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5F型戰機，採3機品字隊形混合編隊，通過總統府上空，展現空軍健兒捍衛領空之精神，以及「國機國造」成果。

越戰期間，美方要求我方提供F-5A/B戰機供南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心（現改制為漢翔公司）生產，從此開啟我國空軍使用F-5E/F戰機為主力的時代。空軍一共接收308架F-5E/F戰機，其中242架為航發中心生產，為全球最大F-5E/F戰機使用國。廣義來說，F-5E/F是美方授權生產的「國機國造」戰機，奠定日後研發IDF經國號戰機的基礎。

勇鷹高教機改良自經國號戰機，空軍一共向漢翔採購66架勇鷹高教機，未來將取代台東志航基地的F-5E/F戰機，以及AT-3教練機，由於F-5E/F戰機預計2024年除役，勇鷹高教機與F-5編隊飛越總統府上空，也有薪火相傳之意涵。

▲111年國慶三軍樂儀隊表演。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲111年國慶三軍樂儀隊表演。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）
▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）

看一次少一次！F-5國慶編隊飛越總統府將成絕響

國慶空中操演預演　勇鷹機與F-5戰機首度編隊飛越總統府

勇鷹機第一次！國慶日與F-5戰機編隊飛越總統府

橘色惡魔10:57登場國慶　台日交協曝「最後一夜」心情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀