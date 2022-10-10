勇鷹高教機與F-5編隊衝場！國慶秀「國機國造」成績單

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慶祝大會上半場，由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。
下半場，演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。暖場階段的壓軸，由空軍第7飛行訓練聯隊以1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5F型戰機，採3機品字隊形混合編隊，通過總統府上空，展現空軍健兒捍衛領空之精神，以及「國機國造」成果。
越戰期間，美方要求我方提供F-5A/B戰機供南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心（現改制為漢翔公司）生產，從此開啟我國空軍使用F-5E/F戰機為主力的時代。空軍一共接收308架F-5E/F戰機，其中242架為航發中心生產，為全球最大F-5E/F戰機使用國。廣義來說，F-5E/F是美方授權生產的「國機國造」戰機，奠定日後研發IDF經國號戰機的基礎。
勇鷹高教機改良自經國號戰機，空軍一共向漢翔採購66架勇鷹高教機，未來將取代台東志航基地的F-5E/F戰機，以及AT-3教練機，由於F-5E/F戰機預計2024年除役，勇鷹高教機與F-5編隊飛越總統府上空，也有薪火相傳之意涵。