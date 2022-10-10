國慶致詞　游錫堃：遏阻妄想擴張國家的侵台意圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
游錫堃說，台灣經過三度政黨輪替後，在全民共同努力下，民主及經濟成果愈來愈被國際看到。根據英國經濟學人資訊社（EIU）今年2月公布的2021民主指數（Democracy Index 2021）報告，台灣在167個國家地區中排名第8，高居亞洲之冠。不僅如此，同樣是在今年2月，人權組織「自由之家」公布的2022年全球自由報告，名列自由國家的台灣獲得94分，跟冰島並列第17名，在亞洲排名第2，成績斐然。
游錫堃表示，去年國慶用「民主大聯盟，世界加好友」作為活動的主題，藉以凝聚國人共識。經過大家的用心與努力，這一年來，非邦交國就有美、日、法、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會，合計246位國會議員來訪。今年不僅好友越加越多，而且好友變盟友，民主國家對台灣的支持越來越堅強，也越來越穩定。例如去年年底，日本前首相安倍晉三強調「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」；最近美國總統拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的承諾。印證了得道多助。
今年用「守土衛國、你我同行」作為國慶活動主軸，衷心期盼也能成為2300萬人的共識。追求和平，希望永遠不再有戰爭，但是和平並非屈膝可得。為了遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步。
游錫堃提及，今年年初，俄羅斯入侵烏克蘭，「一聲霹靂出雲中」，宛如「驚蟄」的春雷一舉驚醒冬眠的生物，震醒了國際上的許多民主國家。相較於中共對俄羅斯的侵略惡行默不作聲，天壤之別的是，民主國家對烏克蘭的支援已然如雨後春筍，真可謂「應時花木漸成叢」。其後，當專制戰狼仍然在國際上咆嘯、霸凌，軟硬兼施之時，許多民主國家已經口徑一致，挺自由、挺民主，更挺自由民主的台灣！
游錫堃說，今年7月立法院接受歐洲捷克、立陶宛、法國等3個國家國會的邀請，由他率領「台灣國會跨黨派訪問團」前往這3個國家的5個國會進行正式訪問，受到等同於邦交國的外交禮遇，知情的國人都非常感動。接待我方的國會議員們，不僅對台灣的民主成就與韌性表達高度的欣賞與肯定，對於台灣長年在極權惡鄰的霸凌之下，竟然還能擁有享譽國際的經貿和科技實力，也感到刮目相看。這些例子讓他深深體會到，儘管各個國家有不同的語言風俗習慣，卻很容易互相理解，因爲都信奉自由民主的普世價值。藉此要代表立法院再次向國人表達謝意，感謝所有台灣人一起創造了國際盛讚的民主成績，感謝外交第一線尖兵在世界各地的長年拚戰，更要感佩總統蔡英文傑出的領導，讓「民主台灣，自信前行」。
游錫堃指出，台灣常被國際譽為民主典範，但有一件事情卻令面對先進民主國家國會議員時感覺汗顏。目前聯合國有193個成員國，其中有多達182個會員國實施18歲公民權，只有11個國家未實施。台灣竟然與其他11個國家一樣敬陪末座。為了跟上世界潮流，今年3月立法院不分朝野、黨派，一致支持三讀通過了18歲公民權修憲案。當天出席的109位立法委員都投下了同意票，這是2005年至今，睽違17年來，立法院再次通過修憲案，依憲法規定必須在今年年底舉辦「公民複決」，通過後才算完成修憲程序。
游錫堃強調，這是世代正義的落實，也是一個新生民主國家的使命。在此要呼籲全國同胞，今年11月26日，大家一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。「樓頂招樓跤，阿母招阿爸，大家投票挺18」！
游錫堃表示，台灣民主，百年追求，關鍵時刻總是由青年世代衝鋒陷陣，引領社會的改革與進步。蔣渭水先生31歲創立「台灣文化協會」，開啟了台灣文化啟蒙運動；27歲的賴和響應蔣渭水的號召，也投入社會運動，用一生實踐其「世間未許權存在，勇士當為義鬥爭」的理念；他們啟蒙了一整個世代的有志之士，播下了台灣人追求民主自由和人權的種籽，奠定其後的台灣堅強民主基礎。
最後游錫堃指出，年輕人是國家的未來；全民意志，是最好的防衛力量，「守土衛國，是你我共同的責任」，在國際民主國家支持台灣的力道漸增，及台灣無時無刻面臨中共霸凌的今日，不但要加強全民防衛意志、支持青年參政，更要使台灣民主的根紮得更深更壯。最後再次感謝各界對自由、民主與人權普世價值的護持。敬祝中華民國台灣國運昌隆，各國與台灣邦誼長存。