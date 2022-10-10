願與中國對話！蔡英文承諾不妥協主權 籲北京別誤判情勢
今（10）日適逢台灣國慶，國慶大會於府前廣場盛大登場，總統蔡英文於10時30分發表談話。她表示，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，這一點沒有妥協的空間；北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判，誤認台灣人民對民主自由的堅持是可以妥協的。蔡英文也說，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，在相互尊重下，台灣也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。
蔡英文約莫10時30分出席國慶大會，並發表任內倒數第二次國慶演說。她表示，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。
蔡英文說，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，這一點沒有妥協的空間。
蔡英文強調，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判，誤認台灣人民對民主自由的堅持是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。
蔡英文呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。
蔡英文也說，在理性、平等及相互尊重下，台灣也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是兩岸的共同責任。