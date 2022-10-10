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梁朝偉演《魷魚2》？私下約會導演　劉嘉玲一句話掀暴動

▲《魷魚遊戲》導演黃東赫（左）、梁朝偉對談照片曝光，引起熱議。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲《魷魚遊戲》導演黃東赫（左）、梁朝偉對談照片曝光，引起熱議。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-10 11:44:012022-10-10 11:57:05

國際巨星梁朝偉（偉仔）日前受邀到南韓參加釜山影展，老婆劉嘉玲以經紀人的身分陪同，連日來在IG分享多張老公出席各種活動的帥照，昨（9日）劉嘉玲放上偉仔和夯劇《魷魚遊戲》導演黃東赫對談的照片，粉絲簡直快暴動，「Tony要加入魷魚遊戲嗎？」

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▲梁朝偉影壇地位崇高。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲梁朝偉影壇地位崇高。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
曝光的照片，梁朝偉和黃東赫茶敘，兩人座位面對面，講話時手舞足蹈、表情豐富，看得出來聊得相當起勁，劉嘉玲則坐在一旁看著老公，她在配文寫道：「Ready for《Squid Game?》」並標記《魷魚遊戲》官方帳號。

▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲▼梁朝偉和黃東赫相談甚歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
劉嘉玲不久又發布數張夫妻倆和黃東赫的合照，這次直接寫下：「Let's play Squid game!」更讓大批網友高度推測偉仔將加入《魷魚遊戲》第二季演出陣容，「這是真的嗎？偉仔會參加《魷魚遊戲》，我等不及第二季上線了」、「拜託拜託加入《魷魚遊戲》」、「真的假的」、「希望看到Tony穿綠色球衣，但如果可能的話，我希望他以非玩家角色出現」。

▲梁朝偉（左起）、黃東赫、劉嘉玲相見歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲梁朝偉（左起）、黃東赫、劉嘉玲相見歡。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲劉嘉玲的照片和配文讓網友興奮不已。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
▲劉嘉玲的照片和配文讓網友興奮不已。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
梁朝偉在影展記者會就表示，希望未來能有機會演出韓國的影視作品，並點名最想跟全道嬿、宋康昊合作，他表達參演韓國電影、電視劇的意願，不過目前語言是他最大的問題，「如果說可以解決語言問題，隨時都想挑戰」，甚至說不須說話的角色，如聽障人士，也許可以嘗試看看。（編輯：楊穎軒）


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