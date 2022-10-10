梁朝偉演《魷魚2》？私下約會導演 劉嘉玲一句話掀暴動
國際巨星梁朝偉（偉仔）日前受邀到南韓參加釜山影展，老婆劉嘉玲以經紀人的身分陪同，連日來在IG分享多張老公出席各種活動的帥照，昨（9日）劉嘉玲放上偉仔和夯劇《魷魚遊戲》導演黃東赫對談的照片，粉絲簡直快暴動，「Tony要加入魷魚遊戲嗎？」
曝光的照片，梁朝偉和黃東赫茶敘，兩人座位面對面，講話時手舞足蹈、表情豐富，看得出來聊得相當起勁，劉嘉玲則坐在一旁看著老公，她在配文寫道：「Ready for《Squid Game?》」並標記《魷魚遊戲》官方帳號。
劉嘉玲不久又發布數張夫妻倆和黃東赫的合照，這次直接寫下：「Let's play Squid game!」更讓大批網友高度推測偉仔將加入《魷魚遊戲》第二季演出陣容，「這是真的嗎？偉仔會參加《魷魚遊戲》，我等不及第二季上線了」、「拜託拜託加入《魷魚遊戲》」、「真的假的」、「希望看到Tony穿綠色球衣，但如果可能的話，我希望他以非玩家角色出現」。
梁朝偉在影展記者會就表示，希望未來能有機會演出韓國的影視作品，並點名最想跟全道嬿、宋康昊合作，他表達參演韓國電影、電視劇的意願，不過目前語言是他最大的問題，「如果說可以解決語言問題，隨時都想挑戰」，甚至說不須說話的角色，如聽障人士，也許可以嘗試看看。（編輯：楊穎軒）