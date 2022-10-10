地表最強！高人氣「橘色惡魔」國慶登場 精彩炫技超吸睛
雙十節國慶大典今年特別邀請有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏樂部，今（10）日以「台日友情50周年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出，一口氣帶來組曲炫技，歡愉氣氛感染觀禮外賓與國人，精彩演出也讓總統蔡英文不禁起立鼓掌。
日本京都橘高校吹奏樂部本次來台參加國慶大典表演，在台掀起橘色炫風，今日他們身著招牌的鮮豔橘色制服、整齊劃一的動作與氣勢滂礡的管樂表演，一出場就吸引觀禮外賓與國人目光，本次演出更是被各界認為是國慶活動最大亮點之一。
日本京都橘高校吹奏部今日一連帶來6首曲目，包括《Fanfare for Tachibana》展現恢宏氣勢，《劍客進場》立即轉換為歡愉的慶典氛圍，接續《愛的讚歌》曲風抒情，來到《THE SING》演出時，樂手超俐落走位搭配舞蹈，高難度技巧堪稱「神操作」。
最後退場曲目則是大家熟知的《超級瑪利歐兄弟》和《GLENN MILLER MEDLEY》，橘高校緩步離開，樂手無畏寒風展現滿滿活力，臉上掛滿親切的笑容感染現場嘉賓，就連蔡英文、副總統賴清德與立法院長游錫堃都不禁隨著節奏拍手，起身頻頻揮手致意，感謝來自日本嬌客特地來慶祝中華民國生日，也象徵台日友好的誠摯情誼。