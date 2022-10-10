iPhone 5c下月變「過時產品」　1大失敗果粉諷：沒記得它

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事實上，iPhone 5c是蘋果首款擁有多款明亮鮮艷顏色手機，更是官方首次推出平價手機，當時16GB機型售價是99美元（約3140台幣）。不過儘管如此，iPhone 5c在發表後討論度爆棚卻沒有反應在實際銷量上，慘不忍睹讓蘋果早在2015年就選擇將其停產，更遭外界嘲諷：「iPhone 5c的c是"cheap"的意思。」不少國內的果粉對iPhone 5c印象其實並沒有太好「我甚至不記得5c，笑死」、「也是時候放棄它了，時代在前進」。
專欄作家卡路士在先前iPhone 14剛推出時曾撰文，討論「為甚麼大家寧願購買i13 pro 而非i14？」其中他就談到一點：「i14重蹈iPhone 5c覆轍。」為甚麼這麼說呢？卡路士指出，iPhone 5c當年售價比iPhone 5s低 20%，使用的是上一代處理器晶片、上一代相機 CMOS、上一代的保安設計及比金屬更弱的塑膠機身，「iPhone 5c 當年失敗，當然是蘋果嚴重的定位失誤所導致，如過 iPhone 5c 售價可以再進一步下調，結果就可以完全不同。」卡路士舉iPhone SE為例，「iPhone SE 2 及 3 推出時，採用了超低的售價，售價即使經過通脹後，仍然比 iPhone 5c 初推出時更低，是同世代的旗艦產品售價的一半價錢。」
更重要的是，iPhone SE採用的是當時最頂級的處理器，定位上成功搶佔了對電話要求是「可以得到多年軟件更新支援，處理器強，機身設計沒有要求」的用戶。研判是因如此，才讓iPhone 5c這麼快就消失在大眾記憶中。