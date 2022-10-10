曹興誠國慶發聲明：「一個中國」多少罪惡假汝之名而行？

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聲明表示，台灣自1949至1996年，經歷過接近半世紀的「黨國」階段，此期間國民都被教育服從5大信念，即「主義、領袖、國家、責任、榮譽」。主義即意識型態，其中包括「台灣自古即是中國領土，中國領土不可分割，台獨罪大惡極」等等；而領袖即指對蔣氏父子的絕對服膺；主義、領袖置於國家之上，是為「蔣氏黨國」。1996年石破天驚的總統直選，讓台灣人掙脱了家國或黨國的桎梏，幾千年來，使用方塊字的，終於有些人成為國家的主人，「黨國」變成真正的「民國」，台灣人民從此不再是權貴底下的「臣、奴」，每個人都升級成了頂天立地、與任何人都可以平起平坐的「公民」。
1970年，中共奪得聯合國代表席次，蔣氏「反攻復國」絕望，但仍然堅持「一個中國、反對台獨」，結果讓中共取得吞併台灣的藉口，陷台灣人民於「一個中國」的陷阱裏，飽受中共的威脅霸凌。
曹興誠指出，其實中共黨國和蔣氏黨國共同強調的所謂「一個中國，領土不可分割」的正當性，基本上已經被二戰後的人類文明所否定。二戰於1945年結束時，世界上獨立的國家只有60個，但現在已經增加到近200個，而且在持續增加中。
曹興誠表示，從「統治」到「服務」，從「權力」到「責任」，相當於從「野蠻」到「文明」的進步，二戰後，欲將已經分別獨立的國家，以武力強行統一，被視作違反人類文明的暴行。他提到，「我們看現在的英、美、加、澳洲、紐西蘭等國，都是英格魯薩克遜人（Anglo Saxons）建立的國家，現在各自獨立、分別治理，若今天有英國人說要再統一美國，大家會把他當成瘋子，若這個瘋子堅持要用武力來完成英、美統一，那就會被當成恐怖份子。」
台灣海峽兩岸形成一邊一國、分離分治已經73年，這個國家分裂的現況，是過去中共在中華民國境內發動武裝叛變所造成，中共現在欲以武力改變兩岸互不隸屬的現狀，以當今文明角度來看，就是反文明的恐怖活動。
曹興誠表示，台灣於1991年廢除動員戡亂條例，就是承認了中華人民共和國存在的事實，不再設法予以消滅，1999年李登輝總統宣示兩岸是國與國之間的關係，接著陳水扁提出一邊一國，蔡英文提出兩國互不隸屬，這些努力，都在擺脫「一個中國」的陷阱，台灣民眾也高度贊成。由於李、陳、蔡3位總統持續的努力，加上中共文攻武嚇、愚蠢的喧騰，讓台灣國際知名度越來越大，台灣的地位、立場也得到國際上越來越多的同情和支持。
曹興誠認為，儘管中共不斷張狂恐嚇、氣焰囂張，但他們面臨的國內外情勢已經大變，對他們非常不利，包括近日美國參院通過的「台灣政策法」和對台65億美元的無償軍援，已經把台灣推上「美國非北約盟國」的層次；俄國入侵烏克蘭後節節大敗，俄國已經被打為三流國家，中共不僅失掉了重要盟友，更變成了自由世界唯一要防堵的對象；中共的債務深重，經濟失去成長動力，軍備擴張和耀武揚威，將難以為繼。
他提出，未來3到5年，台灣有機會擺脫中共的威脅霸凌，應推動4項工作，包括支持兩國論、嚴厲譴責「一個中國」論述、推動正名制憲、加強國人的防衛意識等。
台灣應向世界說明，中華民國台灣自1912年開始就是一個主權獨立的國家，兩國論只是陳述1949年以來的兩岸現實，並非改變兩岸現狀；兩蔣時代講的一個中國，就是中華民國，主張「中華人民共和國」非法，必須予以消滅，現在中共講的一個中國，就是中華人民共和國，要消滅中華民國；為了澄清國際視聽，避免國際誤認台灣屬於中國，國號應突出「台灣」，淡化「中華」兩字；台灣應做到全民皆兵，並運用人工智慧發展不對稱戰力，台灣海島易守難攻，而美日海空軍實力遠遠優於中國，因此中共犯台絕難得逞，國人只需加強團結、同仇敵愾、聯合美、日，並爭取所有自由國家的支持，必定能夠保護台灣的安定和平。
曹興誠說，美國國歌最後兩句是「the land of the free and the home of the brave」，我們應該也立志讓台灣永遠成為「自由之地，勇者之鄉」！