勇鷹高教機首登國慶！國旗吊掛、三軍樂儀隊靜默槍法吸睛

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、序幕暖場：
由國軍聯合樂隊、三軍儀隊進行組曲演奏及花式操槍。上半場，樂隊演奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作，該樂曲精選「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」及「見疫勇為」等4段組曲，象徵國軍無畏無懼捍衛家園的決心；並由儀隊操演「共慶雙十」、「精誠團結」及「眾志成城」等3種隊形。
中場，由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。
下半場，演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。
暖場階段壓軸，由空軍第7飛行訓練聯隊以1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5型戰機，採3機品字隊形混合編隊，通過總統府上空，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空之精神。
二、慶祝大會：
慶籌會邀請7位國軍及海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，並首度以3地連線方式，與東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的海軍塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面，展現我軍民同胞團結一心；同時，由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，並鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。
三、主題表演：
由陸軍航空特戰指揮部以5架AH-64E阿帕契攻擊直升機組成旋翼機隊，採大雁隊形自總統府上空由西向東通過，展現國軍精實訓練所累積的團隊默契與堅強戰力，並以同樣的精神持續守護國家安全。
最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。