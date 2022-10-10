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勇鷹高教機首登國慶！國旗吊掛、三軍樂儀隊靜默槍法吸睛

▲雙十國慶，陸航CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）
▲雙十國慶，陸航CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）

記者呂炯昌、葉政勳／台北報導

2022-10-10 12:25:362022-10-10 12:47:51

為慶祝中華民國111年國慶，國防部今（10）日表示，配合國慶籌委會規劃，結合「守土衛國，你我同行」大會主題，支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，堅定國人自我防衛的意志，以共同守護我們的美好家園。

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國防部指出，各階段相關表演項目要點包括：

一、序幕暖場：

由國軍聯合樂隊、三軍儀隊進行組曲演奏及花式操槍。上半場，樂隊演奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作，該樂曲精選「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」及「見疫勇為」等4段組曲，象徵國軍無畏無懼捍衛家園的決心；並由儀隊操演「共慶雙十」、「精誠團結」及「眾志成城」等3種隊形。

中場，由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。

下半場，演奏陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，以及改編名歌手任賢齊的「永不退縮」等2首歌曲，並由儀隊配合進行「一體同心」、「星光璀璨」、「風車」、「齊心協力」及「展翅飛翔」等隊形變換。

暖場階段壓軸，由空軍第7飛行訓練聯隊以1架國人自製勇鷹高教機及2架F-5型戰機，採3機品字隊形混合編隊，通過總統府上空，展現空軍健兒傳承忠勇軍風，捍衛領空之精神。

▲111年國慶，總統府前三軍儀隊表演。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲111年國慶，總統府前三軍儀隊表演。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）

二、慶祝大會：

慶籌會邀請7位國軍及海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，並首度以3地連線方式，與東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的海軍塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面，展現我軍民同胞團結一心；同時，由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增添光輝，並鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。


三、主題表演：

由陸軍航空特戰指揮部以5架AH-64E阿帕契攻擊直升機組成旋翼機隊，採大雁隊形自總統府上空由西向東通過，展現國軍精實訓練所累積的團隊默契與堅強戰力，並以同樣的精神持續守護國家安全。

最後，在大會結束時，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點，並祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。

▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲111年國慶，勇鷹高教機與F-5戰機編隊衝場飛越總統府上空。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲雙十國慶，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲雙十國慶，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點。（圖／記者葉政勳攝，2022.10.10）
▲▲雙十國慶，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）
▲雙十國慶，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形，以及藍白紅三色彩煙，為中華民國111年國慶大會畫下圓滿的句點。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.10）

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