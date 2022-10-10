新北國慶升旗　侯友宜：我們的國家叫做「中華民國」

新北市長侯友宜今（10）日出席在三重大都會公園舉辦的雙十國慶升旗典禮暨健走活動，侯友宜致詞時除了提到我們的國家只有一個，叫做「中華民國」外，受訪時也再呼籲期待大家不分族群、不分黨派團結在一起，一起在未來的日子裡努力往前走，守護中華民國，為國、為民、大家逗陣行。
侯友宜受訪時表示，新北市在中華民國國慶這天，祝福國慶生日快樂，特別是在全台灣最好玩的新北大都會公園親子溜滑梯熊猴森樂園，舉辦最健康、最好玩的健走行動，代表愛中華民國、愛台灣這塊土地，用健康的身體以及愉快的心情慶祝中華民國生日快樂，期待大家不分族群、不分黨派團結在一起，守護中華民國，為國、為民、大家逗陣行。
對於為何未參加國民黨中央舉辦的國慶升旗活動，侯友宜則是強調，每一年新北市在國慶日、中華民國生日這一天，新北市民都會歡心鼓舞，大家齊聚在這裡，身為市長要與市民緊緊連在一起，讓他們守著新北市，愛著自己的國家，一起往前走，所以不管在哪個地方祝福國家生日快樂，自己都非常祝福，心與心都連在一起，愛中華民國台灣這塊土地的所有人民，其實都是一樣的。
今天上午天氣受東北季風影響略顯濕冷，侯友宜率領市府團隊，及HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱下，現場民眾參與踴躍，一同唱國歌及國旗歌，場面盛大且隆重，隨後侯友宜也與民眾合照與互動，展現高支持度的人氣與魅力。