日本開國門迎遊客　碰上伴手禮店沒開飯店缺人手

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路透社報導，東京澤之屋旅館（Sawanoya Ryokan）第3代老闆是渴望外國觀光客回流的人之一，他的傳統旅館顧客先前有高達9成是外國遊客。
他說：「我很希望且期待很多外國人會來日本，就像疫情前一樣。」
根據日本經濟新聞報導，日本航空公司（JAL）社長赤坂祐二上週說，自當局宣布放寬邊境措施以來，日航的入境訂票量增加2倍。他還說，即便如此，國際旅行需求要到大概2025年才會完全恢復。
距離東京約70公里的日本最大國際機場成田機場目前還是安靜得詭異，260家商店和餐廳約有一半關門。
一名來自紐西蘭的70歲婦人在第1航廈出境區指著說：「感覺就像半個鬼城。」
她的兒子住在北海道，她說今年冬天想和孫女一起回來，但可能不會，因為孩子太小不能接種疫苗，「我們應該會等到明年」。
根據規定，如果外國觀光客已接種獲日本認可的3劑COVID-19疫苗，就不用檢附入境前PCR陰性證明，且入境時免篩檢、入境後也不需要隔離。
日本民族風品牌Amina Collection社長進藤（Sawato Shindo）表示，公司已關閉成田3家紀念品店，不太可能在明年春天之前重新開業。
這家公司在疫情期間重新專注於國內旅遊業，將人力和物資從機場重新分配到日本各地120家連鎖店的其他地點。
進藤說：「我不認為會突然恢復到疫情前的情況。與其他國家相比，限制措施仍然相當嚴格。」
日本仍然強烈鼓勵民眾在室內戴口罩，避免大聲說話。內閣7日批准飯店調整規定，以便他們可以在疫情期間拒絕接待不遵守防疫規範的客人。
一位不願透露姓名的旅遊公司顧問表示，過去兩年有許多服務人員在其他領域找到更好的工作環境和薪水，因此可能很難吸引他們回來。
他還說：「餐旅業是出了名低薪，因此政府若重視觀光業，可能需要財務支持或補貼。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111010