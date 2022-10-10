市長任內最後國慶升旗　柯文哲發末代「嗡嗡包」

台北市政府今（10）日舉行國慶升旗典禮，台北市長柯文哲、率領前副市長黃珊珊及北市府團隊一同出席，並領唱國歌及國旗歌，發放第8代嗡嗡包，也是柯文哲任內最後一代嗡嗡包。
柯文哲致詞時表示，國慶日就是一個讓全國可以團結、凝聚的一個日子，他個人是很不希望這個日子變成一個分裂的日子，每個人都有每個人的意識形態、出身、背景及想法，但是不管怎麼樣，只要出了社會，在不同的位置上，還是要盡自己的力量，讓臺灣是一個更團結、更和諧的社會，這是不管誰都應該要做的努力。
柯文哲表示，今天有發第八代嗡嗡包給幸運抽中的民眾，嗡嗡包從發行以來，每一年樣式都不一樣，都保持著一種創新的精神。特別是今年市府跟台灣在地品牌蘑菇 MOGU合作，也希望往後的日子，大家繼續支持台灣在地品牌的發展。
柯文哲指出，台灣要成為一個現代化、文明、國際化的國家，終究還是要建立自己的品牌，特別是這三年嗡嗡包就不再採現場發放，而是線上登錄，可以透過臺北通、網站去登錄。E化是國家未來的希望所在，特別台灣是資通訊（ICT）大國，要利用自己的優勢去發展，希望台北能成為一個幸福宜居的永續城市，最後他再次謝謝大家參加市府國慶升旗典禮，一同歡度中華民國111年生日快樂。