太空港音樂藝術節最後一天突然免費　網炸鍋：S2O 2.0？

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正因上述問題，太空港主辦單位宣布：「在活動進入最後一天連假尾聲，水星媒體特以補償專案發表聲明，凡有購買 10/8、10/9 兩天的地球人，就能憑票根、手環、及KKTIX購票證明17:00前免費入場 10/10 太空港活動，如已購入 10/10 當天的門票的 travelers，則能憑票再多攜帶一位朋友一起登陸太空港！」意思就是前兩天的民眾還可以再用票券再進去一次活動會場。
未料這番操作惹毛了已經花上千元購買10/10入場門票的民眾，「你他X要不要聽聽看你在供X小」、「那10/10都是盤子是嗎？人就已經很多了，還要免費送票，那我們10/10要半價」、「說什麼鬼話10號去的人權益在哪」、「笑死，別人進來看免費的，我還要付錢入場」，還有人舉爭議才剛落幕的S2O活動，「那你有想過10/10的消費者嗎？你現在因為你們自己活動的疏失所以導致10/10的人權益受損這樣合理嗎？請問跟S2O有什麼兩樣？」貼文才曝光一小時，就累積400多名網友灌爆狂罵。
事實上，本預計將在今年暑假登場的「S2O Taiwan潑水音樂祭」在開辦之際突宣布因「防疫方案被文化部駁回」，在8/26（8/27舉辦）才發文宣布CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR等多組海外藝人沒辦法如期登台，更讓粉絲氣炸的是，主辦單文「粉專貼文編輯紀錄多達7次」，眾人眼看從本來3位無法出席變到11組；重點是，主辦單位祭出的補償方案竟「不退票」，而是「買一送一」的方式，讓眾人傻眼狂譙：「不用去柬埔寨就遇到詐騙了！」