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太空港音樂藝術節最後一天突然免費　網炸鍋：S2O 2.0？

▲太空港音樂藝術節集結海內外人氣歌手、DJ登台嗨炸，沒想到竟在最後一天突說要開放免費入場，讓已購票的民眾氣到直罵「S2O 2.0」。（資料圖／太空港音樂藝術節提供）
▲太空港音樂藝術節集結海內外人氣歌手、DJ登台嗨炸，沒想到竟在最後一天突說要開放免費入場，讓已購票的民眾氣到直罵「S2O 2.0」。（資料圖／太空港音樂藝術節提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-10 13:09:07

重演S2O？！一連三天熱鬧開唱的「太空港音樂藝術節」今（10）日為活動最後一天，沒想到主辦單位無預警在粉絲專頁發文「列罪自首2罪狀」，並宣布「體驗升級補償」，「凡是10/8、10/9的VVIP就能憑票根、手環、購票證明『免費入場』10/10太空港活動。」消息一曝光引來大批早已買好10日票券的民眾反彈直喊「退錢」，並灌爆留言怒轟：「S2O重演？！」

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太空港音樂節集結各國人氣歌手到台熱力開唱，這也是疫情3年以來首次海外歌手再次踏上台灣舞台演出，讓太空港在宣傳時期就話題爆棚，票價最高一張4500元粉絲也搶售一空。沒想到就在最後一天活動即將開始之際，太空港主辦單位突在粉絲專頁發文，劈頭就先為首日（10/8）開場時網路問題向粉絲們道歉，再加上主辦方稱「前期籌備時將過多的心力與時間都放在了海外藝人的防疫計畫專案申請，及誠心懇求首席飛官來台隔離、舞台視覺呈現等，導致主辦方在飛行體驗上給了地球人（指購票粉絲）很多挫折」。

正因上述問題，太空港主辦單位宣布：「在活動進入最後一天連假尾聲，水星媒體特以補償專案發表聲明，凡有購買 10/8、10/9 兩天的地球人，就能憑票根、手環、及KKTIX購票證明17:00前免費入場 10/10 太空港活動，如已購入 10/10 當天的門票的 travelers，則能憑票再多攜帶一位朋友一起登陸太空港！」意思就是前兩天的民眾還可以再用票券再進去一次活動會場。

未料這番操作惹毛了已經花上千元購買10/10入場門票的民眾，「你他X要不要聽聽看你在供X小」、「那10/10都是盤子是嗎？人就已經很多了，還要免費送票，那我們10/10要半價」、「說什麼鬼話10號去的人權益在哪」、「笑死，別人進來看免費的，我還要付錢入場」，還有人舉爭議才剛落幕的S2O活動，「那你有想過10/10的消費者嗎？你現在因為你們自己活動的疏失所以導致10/10的人權益受損這樣合理嗎？請問跟S2O有什麼兩樣？」貼文才曝光一小時，就累積400多名網友灌爆狂罵。

事實上，本預計將在今年暑假登場的「S2O Taiwan潑水音樂祭」在開辦之際突宣布因「防疫方案被文化部駁回」，在8/26（8/27舉辦）才發文宣布CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR等多組海外藝人沒辦法如期登台，更讓粉絲氣炸的是，主辦單文「粉專貼文編輯紀錄多達7次」，眾人眼看從本來3位無法出席變到11組；重點是，主辦單位祭出的補償方案竟「不退票」，而是「買一送一」的方式，讓眾人傻眼狂譙：「不用去柬埔寨就遇到詐騙了！」


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