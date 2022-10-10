分享北一女樂儀隊表演回憶　黃珊珊：盼糾結者早日明白

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黃珊珊表示，這些日子很累很操，為的只是一份榮譽，當時青澀的自己，還無法表達這是什麼情感。而在北上求學的日子，自己的兄弟姐妹則早早從軍，兄弟姊妹們忍受的磨練，比自己還沈重艱辛數萬倍。她的母親也已經習慣孩子不在家，年夜飯更很少全員到齊，反正小孩就是交給國家了。





黃珊珊指出，在執行任務、獨自清醒的每個夜晚，為的就是一份榮譽，為的是在這重要的一天，典禮能順利落成，他們只須遙向家園敬禮。長大了自己才懂，即便角色不同，這份榮譽心是相同的，一份共同的認同與想望，凝聚了每一個人的意志。大家有不同的過去，但應該走向共同的未來，我們的主權毋庸置疑，守護土地的決心不容挑戰。





最後，黃珊珊也強調，「參加樂儀旗隊，就是如此單純的驕傲，希望還糾結於此的人，可以早點明白。」



