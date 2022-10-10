分享北一女樂儀隊表演回憶 黃珊珊：盼糾結者早日明白
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前表示自己曾是北一女樂儀旗隊，遭受不少網軍攻擊，指她明明是旗隊，卻刻意攀附樂儀隊。對此，同樣是北一女畢業的無黨籍台北市長參選人黃珊珊今 (10)日再度力挺高虹安，指出「參加樂儀旗隊，就是如此單純的驕傲，希望還糾結於此的人，可以早點明白」。
今日是雙十國慶，黃珊珊於臉書以「祝中華民國111年，生日快樂！」為題發文，黃珊珊表示，最近北一女的樂儀旗隊飽受「關注」，分享一下求學回憶。她是在高二時參加樂隊，為了國慶演出，大家每天都在拼命練習，連假日都要到中正紀念堂排走位。頂著炎炎烈日、扛著重死人的Tuba（低音號），忍受教官的責罵，還要一邊認真準備考試，再看著鏡子裡的自己愈來愈黑，這就是黃珊珊的青春。
黃珊珊表示，這些日子很累很操，為的只是一份榮譽，當時青澀的自己，還無法表達這是什麼情感。而在北上求學的日子，自己的兄弟姐妹則早早從軍，兄弟姊妹們忍受的磨練，比自己還沈重艱辛數萬倍。她的母親也已經習慣孩子不在家，年夜飯更很少全員到齊，反正小孩就是交給國家了。
黃珊珊指出，在執行任務、獨自清醒的每個夜晚，為的就是一份榮譽，為的是在這重要的一天，典禮能順利落成，他們只須遙向家園敬禮。長大了自己才懂，即便角色不同，這份榮譽心是相同的，一份共同的認同與想望，凝聚了每一個人的意志。大家有不同的過去，但應該走向共同的未來，我們的主權毋庸置疑，守護土地的決心不容挑戰。
最後，黃珊珊也強調，「參加樂儀旗隊，就是如此單純的驕傲，希望還糾結於此的人，可以早點明白。」