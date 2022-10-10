林佳龍變身茶農體驗　盼推動青年傳承茶文化

民進黨新北市長候選人林佳龍今（10）日在立法委員吳琪銘、新北市議員候選人卓冠廷陪同下，前往三峽綠茶廠進行參訪，林佳龍在製茶師黃文雄指導下，變身茶農戴上斗笠體驗採茶和製茶，並與茶農們共同品茶，暢談茶業未來發展。林佳龍透露，過去體驗過台灣各地的茶文化，自己非常喜歡三角湧的茶，也希望未來能推動輔導政策，吸引更多青年返鄉傳承，讓台灣茶文化繼續發揚光大。
林佳龍表示，擔任交通部長任內，吳琪銘都送這在地的茶給自己，一直想說要來這個地方親自體會一下，今天真的是滿載而歸，如同這次競選歌曲《新的新北市》歌詞裡提到的「三角湧的茶葉，甘甜親像蜜」一樣；提到今天過來親自體驗，面對接下來國門即將解封，表示台灣要振興觀光旅遊，在文化體驗上非常重要，最近也剛出了新書《和林佳龍一起去旅行》，在旅行過程發現台灣茶文化豐富，期待國門開放後，台灣茶藝文化能更加發揚光大。
卓冠廷表示，自己是三鶯子弟，今年回到故鄉參選市議員，所以特別邀請林佳龍當一日茶農，到茶廠體驗茶文化，因為三峽製茶文化和鶯歌陶瓷文化都是世界知名，所以非常期待林佳龍當選市長之後，能夠將三峽的製茶加上鶯歌茶具及陶瓷文化發揚光大，發揮一加一大於二的效果。
卓冠廷也提到，過去林佳龍擔任台中市長曾推出「青年加農」政策，以提供補助方式吸引青年返鄉務農，現在三峽包括黃文雄茶廠以及很多的茶農，雖然有不錯的技術，但也面臨無人傳承的困境，需要更多年輕人加入，希望未來透過林佳龍推動政策，吸引更多年輕人回來接棒，今天邀請大家來當一日茶農，也是希望將這裡的茶文化發揚出去。