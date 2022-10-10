中重症+133！新增8歲女童MIS-C個案 兒童重症累計241例
中央流行疫情指揮中心表示，今（10）日國內新增32068例本土個案、57例死亡個案跟133例中重症個案，其中有1例為特殊重症案，發言人莊人祥說明，一名8歲女童，本身無慢性病史，打過1劑新冠疫苗，他是在8月30日確診，9月21日起出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮跟腹瀉等症狀，9月22日就醫，醫師懷疑MIS-C，收治加護病房，住院檢查後有血壓偏低、心包膜積水跟冠狀動脈發炎等狀況，經給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況改善，已在9月30日轉出加護、10月5日出院。
根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有241例，分別為腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有156例、共病4例，其中有35例死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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