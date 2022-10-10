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中重症+133！新增8歲女童MIS-C個案　兒童重症累計241例

▲指揮中心莊人祥發言人說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心莊人祥發言人說明本土個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-10-10 14:24:12

中央流行疫情指揮中心表示，今（10）日國內新增32068例本土個案、57例死亡個案跟133例中重症個案，其中有1例為特殊重症案，發言人莊人祥說明，一名8歲女童，本身無慢性病史，打過1劑新冠疫苗，他是在8月30日確診，9月21日起出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮跟腹瀉等症狀，9月22日就醫，醫師懷疑MIS-C，收治加護病房，住院檢查後有血壓偏低、心包膜積水跟冠狀動脈發炎等狀況，經給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況改善，已在9月30日轉出加護、10月5日出院。

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根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有241例，分別為腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有156例、共病4例，其中有35例死亡。（編輯：林莞茜）

▲本土確診死亡個案與中重症個案狀況。（圖／指揮中心）
▲本土確診死亡個案與中重症個案狀況。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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