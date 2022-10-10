7期商圈祭出停車免費優惠　緩解排隊停車情況

台中市7期商圈密集，停車常一位難求，市府交通局改善停車問題出新招，祭出停車免費優惠，自10月8日起至10月31日例假日「特定時段」，汽車進場停車可享當日免收停車費的時段性優惠，第一週10月8日至10日試辦午間12時至1時進入停車場車輛，享全日免費停車，國慶連假期間成效良好，有效緩解排隊等停車情況，也降低周邊道路壅塞情形。





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交通局表示，7期商圈為台中市重要熱門景點，多家百貨業者進駐，帶動地區經濟活絡，為因應週年慶期間所帶來的車潮，交通局除設置5處停車動態資訊導引面板外，再實施汽車「特定時段」進場停車當日免費措施，並與兩大百貨業者合作，提供消費折抵，週年慶期間不限金額折抵1小時，500元再折抵1小時，最高折抵7小時，透過優惠方式，讓民眾免苦等停車位，還能讓道路更順暢。





交通局長葉昭甫表示，市政公園地下停車場為7期商圈重要的公有停車場，提供汽車899格與機車400格停車位，市府交通局為改善7期商圈停車排隊及道路交通壅塞問題，推出停車免費優惠，因應雙十國慶連假車潮，停車問題獲得明顯疏解。





交通局持續積極提升7期百貨商圈周邊交通疏導，今年9月底於百貨商圈推動「停車動態資訊導引設置及優化計畫」提供停車場剩餘車位、導引方向等資訊，藉由停車大數據資料發現，鄰近百貨商圈距離約300公尺的市政公園地下停車場例假日全日約有200餘格空位，但百貨周邊排隊等停車的車潮多，造成周邊道路壅塞，行車效率降低。





停管處10月8日再推出汽車於午間12時至1時進場停放市政公園地下停車場的車輛，可享當日停車免費優惠，試辦前二日即有效吸引逛街民眾移轉至市政公園地下停車場停車，不僅讓民眾方便停車免排隊還享優惠，更改善周邊道路壅塞情形，提升道路交通服務品質。





此外，今年8月15日啟用的公有惠中停車場，位於惠中路惠中公園旁，提供汽車326格停車位，且停車動態資訊導引計畫，更結合「台中交通網 APP」相關智慧停車資訊揭露，可查詢即時剩餘車位資訊、停車費率等，更可連結至 google地圖，迅速地導引民眾至周邊停車場停放，交通局歡迎市民朋友們下載使用，並預先規劃行車路徑，以避開道路壅塞路段，減少停車排隊等候時間。



