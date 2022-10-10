林佳龍諷把侯友宜綁新北 朱立倫酸：別再搞錯蘆洲、板橋
2022大選剩不到2個月，對於新北市長侯友宜今（10）日成立競選總部未邀藍營大咖，民進黨新北市長參選人林佳龍今（10）日受訪酸，侯友宜想切割國民黨，更嗆國民黨主席朱立倫像在幫侯友宜選舉，可以把侯綁在新北市，自己則有意選2024總統。對此，朱立倫下午受訪反酸林佳龍要多努力，別把台北、新北，還有蘆洲、板橋搞錯，「真的是無聊」。
新北市長侯友宜今成立競選總部，但未邀藍營大咖，先是引來林佳龍諷刺，侯友宜想切割國民黨。朱立倫則回擊，侯友宜一再強調，市民就是大咖、老闆，4年前走到今天都一樣，看到林佳龍批評就想笑，可見林4年前完全沒關心新北市。此言一出，林佳龍再諷刺「覺得朱主席也蠻好笑的」，他稱朱立倫好像在幫侯友宜選舉，很關心能否把侯綁在新北，朱自己則有意選2024。
對於林佳龍說法，朱立倫下午前往新北市議員參選人蕭敬嚴競選總部成立大會，他受訪反諷，林佳龍應趕快努力，別再把新北、台北搞錯，也不要再把蘆洲、板橋搞錯，更不要把瑞芳十三層遺跡講成十三行博物館。他呼籲林佳龍，努力選就要認真了解新北，侯市長4年前就秉持市民是大咖，現在林卻在那邊嘲諷，「真的是無聊，你加油吧好好了解新北，別想要酸言酸語，真的去了解新北才有機會。」
媒體追問，今天怎麼沒與侯友宜同台？朱立倫回應，沒辦法等侯友宜來，他才剛從台北趕來瑞芳，接著就要到桃園平鎮，自己也是那邊的老縣長，必須幫年輕世代加油。但朱立倫也強調，「我跟侯市長默契不用質疑。」