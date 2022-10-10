北一女神「深V爆乳裝」打高爾夫球！激短裙揮杆影片辣翻

「北一女神」蔡瑞雪近年除了參與許多戲劇和電視節目演出外，也跨足網路界擔任YouTuber，至今頻道也有33萬多追蹤數，擄獲不少粉絲。時常在社群媒體上分享美照、生活的她，昨（9）日也在IG曬出穿著「深V爆乳裝」打高爾夫球的辣照和影片，讓粉絲暴動直呼「好球」、「太美了」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲北一女神「蔡瑞雪」在IG曬出穿著「深V爆乳裝」打高爾夫球的辣照。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）蔡瑞雪昨天在IG曬出打高爾夫球的照片和影片，只見她頭戴黑色精品帽子，穿著「深V爆乳」長袖貼身白上衣，曬出性感C級事業線，下身則穿白色高腰激短裙，纖細小蠻腰若隱若現，腳上則穿上白色運動鞋和白色長襪，讓視覺上更顯腿長。▲北一女神「蔡瑞雪」打高爾夫球時，揮杆的樣子看起來架勢十足。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）從她PO出的影片可以看到，她揮杆的樣子架勢十足，完全看不出來是新手，她則在文內透露「第一次打高爾夫球，從握桿開始學花了半小時，以後要繼續努力學習。感謝我的好夥伴&教練」，並在IG限時動態喊話「期待未來的進步」。▲蔡瑞雪PO出第一次打高爾夫球的影片。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）貼文、照片及影片一出，萬人狂讚，網友紛紛留言，「妳真的太厲害～～～（誰拍的很美耶）」、「很有潛力」、「好球」、「辣又美」、「打得很好哦」、「建議戴手套，不然手很容易磨破」、「厲害」、「讚」。（編輯：郭佩蓉）▲「北一女神」蔡瑞雪開始學習高爾夫球。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪第一次打高爾夫球。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪從韓國選秀節目紅回台灣。（圖／翻攝蔡瑞雪IG） ▲「北一女神」蔡瑞雪在IG首度公開自己在24歲買的「特斯拉」。（圖／翻攝自蔡瑞雪臉書）▲蔡瑞雪擁有無雜質美顏。（圖／翻攝自蔡瑞雪臉書）▲蔡瑞雪2014年高中時期參加《校花點點名》節目錄影，獲得「北一女神」稱號。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪PO出「比基尼辣照」。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪曬白皙美腿。（圖／翻攝蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪坦言想剪短髮想了1年，但之前都沒有勇氣。（圖／翻攝I蔡瑞雪G）運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看 本尊神到了健身妹「爆乳運動內衣」玩震動機！網狂重播 本尊是老師蕾菈「全裸無罩」放大招！9秒火辣影片流出 39萬人瘋傳啦啦隊女神練舞掀衣「E級雪乳」全看光！視線往下更兇猛