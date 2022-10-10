國慶「橘色惡魔」超夯！震撼表演13分鐘 1動作網友全跪
雙十國慶大會今（10）日登場，這次特別邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出。而對於該稱號以及表演類型，相較於民眾來說可能還些許陌生，而就在今天13分鐘精彩表演結束後，就有網友驚呼「這名稱是怎麼來的啊？幾乎都是妹子好厲害啊！」引發廣大迴響，釣出不少台灣人觀看後心得。
一名網友在PTT貼文指出「總統府前面現在好多橘色妹子，好香好棒，但什麼叫橘色惡魔不是橘色天使啊？」也有網友貼文提到「有人在看橘色惡魔嗎？第一次看覺得好精采喔，那個邊吹奏邊跳舞是怎麼樣啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「邊跑邊吹真的很威＝＝」、「超級誇張...他們是邊跑邊跳邊吹奏....」、「我只能說這真的跪了，人家不知道花多少時間在練習上，不要說吹奏樂器強不強，光是走路要吹樂器還要精準整齊就難到爆了」、「邊跑邊吹看到目瞪口呆，還能轉換隊形」、「北一女完全被比下去」、「真的超強，要吹還要走位」、「記譜記走位....手腳並用頭腦要很清楚，真的太震撼了！」
而至於為何稱他們名為「橘色惡魔」，文化總會日前就曾解釋，「京都橘高等學校吹奏樂部」是日本管樂大賽的常勝軍，屢獲金獎，由於團員身穿橘色制服，所以有「橘色惡魔」的稱號，而這個名稱也是對他們「超強實力的一種致敬、一種尊稱！」（編輯：張嘉哲）