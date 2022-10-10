黃鈺琪從小立志當里長　負面攻擊不退縮

民進黨台中市西區公正里長候選人黃鈺琪今 (10) 競選總部在向上路盛大成立，黃鈺琪從小立志當里長，大學畢業後到市議員江肇國服務處學習、擔任副主任 8 年，從鄰里調停到全面綜觀的市政議題都具備專業能力。競選總部成立特別邀請江肇國、立法委員黃國書、張廖萬堅、莊競程，與市議員黃守達、周永鴻前來助講，超過 300 位民眾到現場支持。黃鈺琪說，將會全力爭取兒少福利、長輩照護、公園設施與社區美學，要以「共享、共好、零距離」打造公正里新願景。

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黃鈺琪說，從看見國小作文題目「我的願望」就立志要當里長，因此出社會後的第一份工作就到市議員江肇國服務處學習，從助理一步一腳印到擔任辦公室副主任，從被交付任務到自己發現問題並解決，看見鄉親露出笑容就擁有不斷向前的動力。為了實踐公正里缺乏的硬體建設發展，並希望創造更多在地里民的情感連結，無論受到多少選舉負面攻擊，都不會退縮，因為要完成公正里共享、共好且零距離的願望。

市議員江肇國表示，服務處副主任黃鈺琪參選里長就像嫁妹妹一樣，黃用心與公正里談了很久、很深的戀愛，里內大小事都即刻處理，包括萬壽公園公廁馬桶壞掉就馬上派人修好、路燈壞掉就馬上點亮、水溝不通就馬上疏導，現在要將像妹妹的黃鈺琪嫁給公正里，心裡除了不捨是滿滿的祝福。

立委黃國書表示，黃鈺琪競總成立出動三位立委、三位議員前來助選，顯見黃鈺琪人緣極好，且會做事又具備服務精神，這樣的新鮮人才適合已經開發完備的公正里，這股新活力搭配大臺中發展時刻，可以注入新想法、新資源。

立委莊競程說，政治幕僚的工作既辛苦，且工時長，黃鈺琪身為二寶媽媽，如果沒有熱情與活力是做不到這件事的，因此莊競程強調，要活化鄰里需要一位有活力、有熱情的里長，這也是公正里現正缺乏的。

立委張廖萬堅表示，青年參政並不容易，正巧自己也是從黃鈺琪這年紀， 32 歲開始接觸政治，且當時張廖萬堅的太太正懷有身孕，選舉相當辛苦。因此，看見黃鈺琪帶著兩個小孩卻跑遍公正里的大街小巷，令人感動到願意跨區助選。

市議員黃守達表示，自己是 77 年次，而黃鈺琪雖然是 79 年次，卻在 2014 年就加入民進黨的民主小草重點栽培計畫，在政治領域上可以說是黃守達的學姊，且黃鈺琪從議員助理做起，深入基層打拼的服務精神值得讚許，期盼公正里的里民可以給予黃鈺琪一個帶領的機會，讓公正里往更好的方向發展。

市議員周永鴻表示，黃鈺琪從處理議題法案到行程跑攤、從早到晚、從下雨到大太陽，都可以看見她努力的身影，尤其在江肇國確診期間，黃鈺琪不斷來電拜託周永鴻在民調初選時助選，這樣勤奮且忠誠的人才不可多得。