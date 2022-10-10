紐約時報評論：習近平是翻版毛澤東

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即因如此，當今西方普遍認為毛澤東是個有缺陷的愛國者和殘暴的獨裁者，但習近平卻認為毛非常值得效仿，並學毛主張共產黨至高無上的地位，壓迫私企和外企，極度依賴政治宣傳，切斷民眾獲取外國訊息的管道。
而且習甚至複製毛的言談舉止，劍橋大學賈奇商學院（Cambridge Judge Business School）教授孟睿思（Christopher Marquis）告訴柯益，習經常借用毛的口號，穿著和舉止都很像他。
孟睿思表示，去年中共成立100週年的慶典，他穿著往昔毛澤東在非常特殊場合才會亮相的服裝，習在天安門發表演講，就像毛澤東當年宣布中華人民共和國成立。
不過毛與習的區別在於，習主政仍持續著中國的經濟奇蹟，毛當家中國老百姓吃盡苦頭，因此當代中國領導人承諾帶來繁榮，作為交換，人民堅定不移表忠，但如今習近平的政策威脅中國繁榮，也危及這個交易。
孟睿思說，上世紀80、90年代，中國政府以實驗性的方式推動政策，好比選定深圳打造經濟特區，但習限制類似的實驗，強調中共對經濟的控制，並說對於中國未來經濟已不像此前樂觀評估，因中國更偏重意識型態。
這位劍橋的經濟學者即將出版新書「毛澤東與市場：中國企業的共產主義根源」並指出，毛在中國社會留下不可磨滅的印記和遺產，不論對機構還是個人皆然，中共維持著毛體制，個人信仰也深植於毛主義並傳給後代。
毛主義對於中國民眾吸引力從未消退，因此習近平繼承毛澤東的舊遺產也不足為奇，孟睿思評價：「客氣點說，習近平也是個毛主義傾向十分強烈的人。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111010