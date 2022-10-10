基輔遭炮轟！俄軍導彈釀8死24傷 全境空襲警報仍未解除
烏克蘭首都基輔（Kyiv）在相隔數月後再度成為俄羅斯軍隊轟炸目標，當地時間10日上午烏克蘭全境響起空襲警報，稍早基輔市多處遭砲火轟炸並傳出一連串爆炸聲響。烏克蘭官員表示這是自克里米亞大橋遭轟炸後，俄羅斯軍隊進行的報復性行為，烏克蘭內政部長顧問稍早更稱這起轟炸至少造成8人死亡、24人受傷。
基輔市在俄烏戰爭初期一度是俄軍砲火攻擊的目標，但過去數月以來戰火幾乎聚集在烏克蘭南部或東部戰線，基輔遇襲頻率大幅降低。不過就在克里米亞大橋爆炸事件過後，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示當地遭到數枚砲彈轟炸，且爆炸地點皆落在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv）。
綜合路透、美聯社、BBC等外媒報導，烏克蘭全境空襲警報約在半天前就已經發布，而遇襲前的90分鐘警報聲響更開始響起，其中一名BBC記者更是在飯店屋頂上目睹導彈攻擊當下狀況，基輔議員岡察琴科（Olexiy Goncharenko）也在推特上補充表示「一枚飛彈正好落在市中心，汽車著火、房子窗戶被打碎、有出現死人」。
據悉包含第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等地也連夜發生類似攻擊事件，根據東歐最大媒體《NEXTA》報導指出，烏克蘭內政部長顧問斯米爾諾夫（Rostislav Smirnov）稍早宣布這次轟炸基輔的攻擊造成8人死亡、24人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯「試圖毀滅我們，將我們從地球上抹去」，他提醒烏克蘭民眾全境空襲警報尚未解除，並呼籲民眾不要離開避難所，「照顧好你自己和你愛的人，讓我們堅持下去。」