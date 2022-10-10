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日本明開放自由行！旅宿業者挺高端人士、幫出PCR檢測費

▲DoMo集團宣布，自明（11）日起至11月底前，施打高端疫苗的旅客，只要預訂該公司5天4夜東京住宿，PCR檢測費由該公司吸收。（圖／DoMo集團提供）
▲DoMo集團宣布，自明（11）日起至11月底前，施打高端疫苗的旅客，只要預訂該公司5天4夜東京住宿，PCR檢測費由該公司吸收。（圖／DoMo集團提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-10 16:09:45

日本明（11）日開放旅客赴日自由行，但得打滿3劑疫苗，而國產的高端疫苗不在日本的許可名單內，因此民眾若接種高端疫苗，得在出國前自費3500元取得PCR陰性證明才能入境，有旅宿業者看準商機，宣布力挺高端人士，祭出「打高端免煩惱，住DoMo民宿，PCR檢測費幫你出」活動。

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日本政府認可的新冠疫苗包括莫德納、AZ、輝瑞BNT、印度巴拉特（Bharat Biotech）、嬌生、Novavax。日本厚生勞動省更新清單，10月11日後新增5款認可疫苗，包含國藥、康希諾疫苗、中國科興，還有印度血清研究所的Covishield疫苗與COVOVAX疫苗，一共新增至11款，目前清單內未見高端疫苗。若未打滿3劑日本政府認可的疫苗，旅客得出示出發前72小時內的PCR陰性證明，PCR檢測須自費3500元。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，明起日本開放自由行，百萬名接種高端疫苗的旅客，若想去日本旅遊，得自費3500元做PCR檢測，DoMo集團是台資在日本新宿的連鎖旅宿業者，基於支持接種高端疫苗的台灣旅客，赴日旅遊不用額外負擔高額的PCR檢測費用，宣布明天起至11月底前，凡施打高端疫苗旅客，只要預訂該公司5天4夜東京住宿，就由該公司負擔PCR檢測費用，讓旅客不需要為了出國再打第4次疫苗。

DoMo集團表示，明起至11月底前，凡入住DoMo東京民宿任意房型，只要持施打高端疫苗護照的電子檔，就免費協助旅客預約醫院，無須支付任何檢測費用；此外，DoMo集團還有「三喜臨門3300買一送一方案」，同樣是明起至11月底前，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收新台幣3300元，並加贈一晚住宿（限不指定房型）。

DoMo集團是由台灣創新、分享與阿波羅3家旅行社，以及豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，並創立「DoMo」品牌，在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、日本西新宿、東新宿及百人町開設連鎖旅館與民泊（民宿）館，並於今年完成證券櫃檯買賣中心創櫃板登錄，股票代號7622。

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