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日本明解禁！行前「3大重點」複習　打高端多做這事免PCR

▲日本明天起正式解禁，開放自由行旅客、取消提供PCR證明等，但前提是必須施打當地政府認可的疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日本明天起正式解禁，開放自由行旅客、取消提供PCR證明等，但前提是必須施打當地政府認可的疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-10 17:39:25

日本明（11）日入境解禁，不僅開放自由行旅客免簽證入境旅遊，還不需提供PCR檢測陰性證明，更重要的是，台灣旅客回台如果超過10/13，正好搭上「0+7」新制上路免隔離，久違的去日本吃拉麵、玩迪士尼全都可以放心衝了！不過疫後衝第一波，相關規定是不是還是讓你霧煞煞？打國產高端疫苗日本行真的無解了嗎？《NOWnews今日新聞》搶先替民眾整理了「行前重點總複習」，讓大家在整理行李前先好好複習，以免卡關心情大打折扣！

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重點1：打高端多做「這件事」照樣可去日本

有超過百萬的國人施打國產「高端疫苗」，沒想到日本先前公布2波「入境認可疫苗」名單中始終未見高端，讓許多「高端戰士」叫苦連天。對此，曾有網友向日台交流協會詢問，得到的解答是：「先排除不足3劑的情況，前3劑有任1劑不符合規定的疫苗，只要第4劑能打符合日本規定的疫苗即可。」意思就是，如果3劑疫苗中，有1劑施打高端的人，只要趕緊去申請施打「日本認可的疫苗」作為第4劑，「4劑中湊滿3劑」就可以如期入境日本，還能省下3500元自費PCR費用。

重點2：「 MySOS」APP赴日2週內必下載

現在所有入境日本的旅客，都必須要在前2星期內下載「 MySOS」APP並註冊完成，最晚則是要在抵達日本6小時前完成註冊，並取得綠色或藍色頁面才算完成。

註冊MySOS需準備以下資料：

  • 護照副本（相片或掃描檔）
  • 完成3劑疫苗施打證明／72小時內得到的PCR陰性證明
  • 電郵地址及聯絡電話
  • 來回航班資料
  • 在日本的居住地
重點3：小朋友沒打疫苗赴日　「看家長疫苗狀況」

不少家長早就訂好票等不及帶著小朋友去迪士尼樂園玩！不過根據日本厚生勞動省公布，未滿18歲小朋友須看父母有沒有施打上述日本認可的11種疫苗，若家長有施打，小朋友就無須出示證明；反之假設家長施打的是台灣國產高端疫苗，一家人連同小朋友都必須出示入境前72小時內PCR陰性證明，只有未滿6歲的幼童可以不用。

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